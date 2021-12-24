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Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
4.9
7
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
    Арт. 77777Х106164
    4.9
    7
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
    Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт

      Дрель Makita DP 4010, 720 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106164
      4.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Makita DP 4010 предназначена для быстрого и точного сверления дерева и металла. Дрель оснащена мощным двигателем и прочным двухступенчатым планетарным редуктором с металлическими шестернями, мало подверженными износу и обеспечивающими надежную передачу на протяжении всего срока службы инструмента. Кожух редуктора также выполнен из металла, что свидетельствует о том, что дрель Makita DP 4010 изначально рассчитана на серьезные нагрузки, как и всякий профессиональный инструмент от известного производителя.

        Преимущества

        • Прочный сверлильный патрон увеличивает срок службы инструмента
        • Дрель оснащена кнопкой фиксации включенного состояния - для более продолжительной и удобной работы с инструментом
        • Рукоятка дрелиMakita DP 4010 имеет на конце упор и специальное кольцо для подвешивания дрели
        • На курке выключателя расположено регулировочное колесико, с помощью которого можно выставить нужную частоту вращения
        • Низкий уровень вибрации
        • Две скорости вращения шпинделя
        • Расцепляющая муфта
        • Реверс
        • Двойная защитная изоляция
        • Основная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает точную и надежную работу