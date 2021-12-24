Преимущества

Прочный сверлильный патрон увеличивает срок службы инструмента

Дрель оснащена кнопкой фиксации включенного состояния - для более продолжительной и удобной работы с инструментом

Рукоятка дрелиMakita DP 4010 имеет на конце упор и специальное кольцо для подвешивания дрели

На курке выключателя расположено регулировочное колесико, с помощью которого можно выставить нужную частоту вращения

Низкий уровень вибрации

Две скорости вращения шпинделя

Расцепляющая муфта

Реверс

Двойная защитная изоляция

Основная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает точную и надежную работу

Makita DP 4010 предназначена для быстрого и точного сверления дерева и металла. Дрель оснащена мощным двигателем и прочным двухступенчатым планетарным редуктором с металлическими шестернями, мало подверженными износу и обеспечивающими надежную передачу на протяжении всего срока службы инструмента. Кожух редуктора также выполнен из металла, что свидетельствует о том, что дрель Makita DP 4010 изначально рассчитана на серьезные нагрузки, как и всякий профессиональный инструмент от известного производителя.