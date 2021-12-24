Дрель Makita DP 4010, 720 Вт
Арт. 77777Х106164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Makita DP 4010 предназначена для быстрого и точного сверления дерева и металла. Дрель оснащена мощным двигателем и прочным двухступенчатым планетарным редуктором с металлическими шестернями, мало подверженными износу и обеспечивающими надежную передачу на протяжении всего срока службы инструмента. Кожух редуктора также выполнен из металла, что свидетельствует о том, что дрель Makita DP 4010 изначально рассчитана на серьезные нагрузки, как и всякий профессиональный инструмент от известного производителя.
Преимущества
- Прочный сверлильный патрон увеличивает срок службы инструмента
- Дрель оснащена кнопкой фиксации включенного состояния - для более продолжительной и удобной работы с инструментом
- Рукоятка дрелиMakita DP 4010 имеет на конце упор и специальное кольцо для подвешивания дрели
- На курке выключателя расположено регулировочное колесико, с помощью которого можно выставить нужную частоту вращения
- Низкий уровень вибрации
- Две скорости вращения шпинделя
- Расцепляющая муфта
- Реверс
- Двойная защитная изоляция
- Основная рукоятка с мягкой накладкой обеспечивает точную и надежную работу