Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
Арт. 77777Х106330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель Metabo SBE 650 – универсальный и практичный прибор для работы с деревянными, металлическими, бетонными и кирпичными конструкциями. Эргономичное исполнение обеспечивает удобство при работе, а наличие регулировочного колесика позволит выставить необходимую скорость в зависимости от поставленной задачи. За счет наличия функции удара дрель Metabo SBE 650 БЗП способна справиться со сверлением отверстий в бетоне толщиной до 14 мм. Патрон быстрозажимного типа способствует простоте при смене оснастки. На дрель Metabo SBE 650 цена формируется за счет высоких технологических характеристик и мощной производительности.
Преимущества
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы