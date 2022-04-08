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Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
    Арт. 77777Х106330
    5.0
    2
    Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
    Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт
      Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт

      Дрель ударная Metabo SBE 650 600671510, 650 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель Metabo SBE 650 – универсальный и практичный прибор для работы с деревянными, металлическими, бетонными и кирпичными конструкциями. Эргономичное исполнение обеспечивает удобство при работе, а наличие регулировочного колесика позволит выставить необходимую скорость в зависимости от поставленной задачи. За счет наличия функции удара дрель Metabo SBE 650 БЗП способна справиться со сверлением отверстий в бетоне толщиной до 14 мм. Патрон быстрозажимного типа способствует простоте при смене оснастки. На дрель Metabo SBE 650 цена формируется за счет высоких технологических характеристик и мощной производительности.

        Преимущества

        • Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Реверс
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы