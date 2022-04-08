Преимущества

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Реверс

Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Дрель Metabo SBE 650 – универсальный и практичный прибор для работы с деревянными, металлическими, бетонными и кирпичными конструкциями. Эргономичное исполнение обеспечивает удобство при работе, а наличие регулировочного колесика позволит выставить необходимую скорость в зависимости от поставленной задачи. За счет наличия функции удара дрель Metabo SBE 650 БЗП способна справиться со сверлением отверстий в бетоне толщиной до 14 мм. Патрон быстрозажимного типа способствует простоте при смене оснастки. На дрель Metabo SBE 650 цена формируется за счет высоких технологических характеристик и мощной производительности.