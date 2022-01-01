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Электронный теодолит Ada DigiTeo 2
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Теодолиты и тахеометры
    Электронный теодолит Ada DigiTeo 2
    Арт. geototal_278
    Электронный теодолит Ada DigiTeo 2

      Электронный теодолит Ada DigiTeo 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_278

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. точность, дюйм
      		2
      Диаметр объектива зрительной трубы, мм
      		45
      Изображение зрительной трубы
      		прямое
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электронный теодолит DigiTeo 2 — флагман линейки электронных теодолитов серии ADA DigiTeo. Особенности и преимущества:
        • Эта модель оборудована электронным компенсатором вертикального круга.
        • Установка горизонтального угла на ноль стала очень простой операцией. Для этого надо просто нажать на секунду на кнопку «OSET».
        • Первичная установка вертикального угла на ноль осуществляется простым вращением зрительной трубы через горизонтальную плоскость, поэтому нет необходимости в наличии уровня вертикального круга. Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб.
        • Теодолит ADA DigiTeo 2 может автоматически компенсировать наклон вертикальной оси инструмента в пределах +/-3’, что позволяет выполнять отсчет по вертикальному кругу с высокой точностью.
        • Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с пониженной освещенностью. Для точной установки у теодолита есть лазерный отвес.
        Комплектация:
        • Электронный теодолит;
        • Транспортировочный кейс;
        • Аккумулятор;
        • Зарядное устройство;
        • Батарейный отсек;
        • Отвес;
        • Юстировочная шпилька;
        • Отвертка;
        • Кисточка;
        • Фланель протирочная;
        • Инструкция по эксплуатации.