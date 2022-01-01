Электронный теодолит Ada DigiTeo 2
Арт. geototal_278
Характеристики
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Производитель
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Макс. точность, дюйм
|2
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Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|45
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Изображение зрительной трубы
|прямое
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Внесен в госреестр
|Нет
- Электронный теодолит DigiTeo 2 — флагман линейки электронных теодолитов серии ADA DigiTeo. Особенности и преимущества:
- Эта модель оборудована электронным компенсатором вертикального круга.
- Установка горизонтального угла на ноль стала очень простой операцией. Для этого надо просто нажать на секунду на кнопку «OSET».
- Первичная установка вертикального угла на ноль осуществляется простым вращением зрительной трубы через горизонтальную плоскость, поэтому нет необходимости в наличии уровня вертикального круга. Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб.
- Теодолит ADA DigiTeo 2 может автоматически компенсировать наклон вертикальной оси инструмента в пределах +/-3’, что позволяет выполнять отсчет по вертикальному кругу с высокой точностью.
- Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с пониженной освещенностью. Для точной установки у теодолита есть лазерный отвес.
- Электронный теодолит;
- Транспортировочный кейс;
- Аккумулятор;
- Зарядное устройство;
- Батарейный отсек;
- Отвес;
- Юстировочная шпилька;
- Отвертка;
- Кисточка;
- Фланель протирочная;
- Инструкция по эксплуатации.