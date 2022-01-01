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Теодолит Ada PROF-X15
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Теодолиты и тахеометры
    Теодолит Ada PROF-X15
    Арт. X3030716
    Теодолит Ada PROF-X15

      Теодолит Ada PROF-X15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030716

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. точность, дюйм
      		15
      Увеличение зрительной трубы, х
      		28
      Диаметр объектива зрительной трубы, мм
      		40
      Минимальное расстояние визирования, м
      		2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Теодолит ADA Prof X15 — оптический теодолит среднего класса точности. Применяется в строительстве, в военном деле, геодезии и проектно-изыскательских работах, для создания карт и планов различных масштабов, при выполнении съемок, при создании генеральных планов, муниципальном строительстве, при обслуживании линий связи, в шахтах и т.д.

        Конструкция инструмента проста и надежна. Приборы данного типа отличаются удобством в работе. Прибор не требует источника электроэнергии, и может работать при низких температурах.

        Вертикальный и горизонтальный круги оборудованы цилиндрическими уровнями, с помощью которого выставляется в рабочее положение. Благодаря этому прибор чрезвычайно надежен и обладает малым весом.