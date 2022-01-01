Теодолит Ada PROF-X15
Арт. X3030716
Характеристики
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Производитель
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Макс. точность, дюйм
|15
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Увеличение зрительной трубы, х
|28
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Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|40
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Минимальное расстояние визирования, м
|2
Теодолит ADA Prof X15 — оптический теодолит среднего класса точности. Применяется в строительстве, в военном деле, геодезии и проектно-изыскательских работах, для создания карт и планов различных масштабов, при выполнении съемок, при создании генеральных планов, муниципальном строительстве, при обслуживании линий связи, в шахтах и т.д.
Конструкция инструмента проста и надежна. Приборы данного типа отличаются удобством в работе. Прибор не требует источника электроэнергии, и может работать при низких температурах.
Вертикальный и горизонтальный круги оборудованы цилиндрическими уровнями, с помощью которого выставляется в рабочее положение. Благодаря этому прибор чрезвычайно надежен и обладает малым весом.