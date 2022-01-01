Теодолит ADA Prof X15 — оптический теодолит среднего класса точности. Применяется в строительстве, в военном деле, геодезии и проектно-изыскательских работах, для создания карт и планов различных масштабов, при выполнении съемок, при создании генеральных планов, муниципальном строительстве, при обслуживании линий связи, в шахтах и т.д.

Конструкция инструмента проста и надежна. Приборы данного типа отличаются удобством в работе. Прибор не требует источника электроэнергии, и может работать при низких температурах.

Вертикальный и горизонтальный круги оборудованы цилиндрическими уровнями, с помощью которого выставляется в рабочее положение. Благодаря этому прибор чрезвычайно надежен и обладает малым весом.