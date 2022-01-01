Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Метод измерений: Инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб.

Установка горизонтального угла на ноль стала очень простой операцией. Для этого надо просто нажать на секунду на кнопку «OSET».

Первичная установка вертикального угла на ноль осуществляется простым вращением зрительной трубы через горизонтальную плоскость, поэтому нет необходимости в наличии уровня вертикального круга. Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб.

Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с пониженной освещенностью. Для точной установки у теодолита есть лазерный отвес.

Комплектация:

Электронный теодолит. Транспортировочный кейс. Аккумулятор. Зарядное устройство. Батарейный отсек. Отвес. Юстировочная шпилька. Отвертка. Кисточка. Фланель протирочная. Инструкция по эксплуатации.

Электронный теодолит ADA DigiTeo-20 А00229 предназначен для измерения углов на строительных площадках.Модель оснащена электронным считыванием показаний и дисплеем с подсветкой. Установка горизонтального угла на ноль осуществляется посредством зажимания кнопки "OSET" в течении секунды. Первичная установка вертикального угла на ноль происходит посредством вращения зрительной трубы через горизонтальную плоскость. Для точной установки прибора имеется лазерный отвес.