Электронный теодолит Ada DigiTeo 20
Арт. geototal_275
Характеристики
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Производитель
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Макс. точность, дюйм
|2
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Увеличение зрительной трубы, х
|30
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Диаметр объектива зрительной трубы, мм
|45
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Минимальное расстояние визирования, м
|1.3
Подробное описание товара:Электронный теодолит ADA DigiTeo-20 А00229 предназначен для измерения углов на строительных площадках.Модель оснащена электронным считыванием показаний и дисплеем с подсветкой. Установка горизонтального угла на ноль осуществляется посредством зажимания кнопки "OSET" в течении секунды. Первичная установка вертикального угла на ноль происходит посредством вращения зрительной трубы через горизонтальную плоскость. Для точной установки прибора имеется лазерный отвес.
Особенности и преимущества:
- Метод измерений: Инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб.
- Установка горизонтального угла на ноль стала очень простой операцией. Для этого надо просто нажать на секунду на кнопку «OSET».
- Первичная установка вертикального угла на ноль осуществляется простым вращением зрительной трубы через горизонтальную плоскость, поэтому нет необходимости в наличии уровня вертикального круга. Метод измерений: инкрементальный фотоэлектрический кодовый лимб.
- Большой матричный двухстрочный жидкокристаллический дисплей может отображать вертикальный и горизонтальный углы одновременно, а встроенная система подсветки позволяет работать в условиях с пониженной освещенностью. Для точной установки у теодолита есть лазерный отвес.
Комплектация:
- Электронный теодолит.
- Транспортировочный кейс.
- Аккумулятор.
- Зарядное устройство.
- Батарейный отсек.
- Отвес.
- Юстировочная шпилька.
- Отвертка.
- Кисточка.
- Фланель протирочная.
- Инструкция по эксплуатации.