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Штатив элевационный ADA Elevation 16B
5.0
1
Найти аналог
Штативы
    Штатив элевационный ADA Elevation 16B
    Арт. geototal_161
    5.0
    1
    Штатив элевационный ADA Elevation 16B
    Штатив элевационный ADA Elevation 16B
    Штатив элевационный ADA Elevation 16B
      Штатив элевационный ADA Elevation 16B
      Штатив элевационный ADA Elevation 16B
      Штатив элевационный ADA Elevation 16B

      Штатив элевационный ADA Elevation 16B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Макс. высота, мм
      		1530
      Присоединительная резьба, дюйм
      		5/8
      Зажим
      		клипса
      Материал
      		алюминий
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Элевационный штатив ADA Elevation 16 B предназначен для фото-видео аппаратуры, а также для лазерных нивелиров. Данный штатив раздвижной и имеет крепления в виде клипс, что позволяет надежно и быстро зафиксировать аппаратуру, повышая качество и комфорт работы. Поворотная муфта позволяет вращать прибор в горизонтальной плоскости.

        Особенности и преимущества:

        • Универсальный раздвижной штатив для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей. 
        • На клипсах. 
        • Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.). 
        • Может применяться, как на улице, так и в помещении.
        • Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости.
        • Комплектуется чехлом. 
        • Резьба 5/8 дюйма.

        Комплектация:

        1. Штатив.
        2. Сумка для переноски.
        3. Коробка.