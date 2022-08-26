Штатив элевационный ADA Elevation 16B

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Универсальный раздвижной штатив для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей.

На клипсах.

Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.).

Может применяться, как на улице, так и в помещении.

Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости.

Комплектуется чехлом.

Резьба 5/8 дюйма.

Комплектация:

Штатив. Сумка для переноски. Коробка.

Элевационный штатив ADA Elevation 16 B предназначен для фото-видео аппаратуры, а также для лазерных нивелиров. Данный штатив раздвижной и имеет крепления в виде клипс, что позволяет надежно и быстро зафиксировать аппаратуру, повышая качество и комфорт работы. Поворотная муфта позволяет вращать прибор в горизонтальной плоскости.