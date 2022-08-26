Штатив элевационный ADA Elevation 16B
Арт. geototal_161
Характеристики
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Производитель
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Макс. высота, мм
|1530
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Присоединительная резьба, дюйм
|5/8
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Зажим
|клипса
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Материал
|алюминий
Подробное описание товара:Элевационный штатив ADA Elevation 16 B предназначен для фото-видео аппаратуры, а также для лазерных нивелиров. Данный штатив раздвижной и имеет крепления в виде клипс, что позволяет надежно и быстро зафиксировать аппаратуру, повышая качество и комфорт работы. Поворотная муфта позволяет вращать прибор в горизонтальной плоскости.
Особенности и преимущества:
- Универсальный раздвижной штатив для установки лазерных нивелиров и построителей плоскостей.
- На клипсах.
- Шарнирная опора штатива позволяет устанавливать его на любые поверхности, не повреждая покрытие (паркет и т.д.).
- Может применяться, как на улице, так и в помещении.
- Помимо высоты подъёма, отличается наличием поворотной муфты, для вращения прибора в горизонтальной плоскости.
- Комплектуется чехлом.
- Резьба 5/8 дюйма.
Комплектация:
- Штатив.
- Сумка для переноски.
- Коробка.