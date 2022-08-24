Веха визирная ADA P3-2 предназначена для обозначения контрольных точек при проведении строительных и геодезических работ. Веха визирная ADA P3-2 представляет собой телескопическую алюминиевую конструкцию длинной 3 метра. Заостренный нижний конец вехи позволяет с легкостью заглублять ее в грунт, песок или снег. Пузырьковый уровень позволяет держать визирную веху строго вертикально. ADA P3-2 используется для установки призм и GPS антенн. Высота фиксируется с помощью специального усиленного зажима.