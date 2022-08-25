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Ездовой модуль СКО 4736110212
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Ездовой модуль СКО 4736110212
    Арт. X190394204
    5.0
    1
    Ездовой модуль СКО 4736110212

      Ездовой модуль СКО 4736110212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394204
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кадви
      Тип навесного оборудования
      		ездовой модуль
      Габариты, мм
      		1612x1285x818
      Вес, кг
      		102
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ездовой модуль для мотоблоков серии "Ока", "Угра" и "Авангард" - средство малой механизации сельскохозяйственных работ, управляется сидящим на модуле оператором. Предназначается для удобства работы с мотоблоком, оснащённым навесным оборудованием: плугом, окучником, картофелевыкапывателем, косилкой, снегоуборщиком и т.д. Особенности и преимущества:
        • Сиденье оператора регулируется по длине рамы в зависимости от выполняемых работ или для удобства управления мотоблоком.
        • Для опускания и поднимания навесных орудий в процессе работы или движения используется рычаг, система фиксации позволяет удерживать навесной механизм в определённом положении, выбранном оператором.
        • Тормоза ленточного типа, на стоянке используется стояночный тормоз.
        • Предназначен для работы на личных приусадебных участках.
        При работе с мотоблоком "Угра" и навесным оборудованием, использующим привод, ездовой модуль необходимо укомплектовать сцепным устройством ездового модуля. 