Ездовой модуль СКО 4736110212
Арт. X190394204
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|ездовой модуль
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Габариты, мм
|1612x1285x818
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Вес, кг
|102
- Ездовой модуль для мотоблоков серии "Ока", "Угра" и "Авангард" - средство малой механизации сельскохозяйственных работ, управляется сидящим на модуле оператором. Предназначается для удобства работы с мотоблоком, оснащённым навесным оборудованием: плугом, окучником, картофелевыкапывателем, косилкой, снегоуборщиком и т.д. Особенности и преимущества:
- Сиденье оператора регулируется по длине рамы в зависимости от выполняемых работ или для удобства управления мотоблоком.
- Для опускания и поднимания навесных орудий в процессе работы или движения используется рычаг, система фиксации позволяет удерживать навесной механизм в определённом положении, выбранном оператором.
- Тормоза ленточного типа, на стоянке используется стояночный тормоз.
- Предназначен для работы на личных приусадебных участках.