Ездовой модуль СКО 4736110212

Сиденье оператора регулируется по длине рамы в зависимости от выполняемых работ или для удобства управления мотоблоком.

Для опускания и поднимания навесных орудий в процессе работы или движения используется рычаг, система фиксации позволяет удерживать навесной механизм в определённом положении, выбранном оператором.

Тормоза ленточного типа, на стоянке используется стояночный тормоз.

Предназначен для работы на личных приусадебных участках.

Ездовой модуль для мотоблоков серии "Ока", "Угра" и "Авангард" - средство малой механизации сельскохозяйственных работ, управляется сидящим на модуле оператором. Предназначается для удобства работы с мотоблоком, оснащённым навесным оборудованием: плугом, окучником, картофелевыкапывателем, косилкой, снегоуборщиком и т.д. Особенности и преимущества:При работе с мотоблоком "Угра" и навесным оборудованием, использующим привод, ездовой модуль необходимо укомплектовать сцепным устройством ездового модуля.