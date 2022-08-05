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Газонокосилка барабанная King Line 17H
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка барабанная King Line 17H
    Арт. 1128714
    4.0
    1
    Газонокосилка барабанная King Line 17H

      Газонокосилка барабанная King Line 17H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128714
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка бензиновая Caiman KING LINE 17K (с картриджем CYLINDER BLADE) это профессиональная самоходная модель премиум-класса для максимально аккуратной стрижки газона, подобно ножницам. Место среза заживает быстро, не образуется бурых кончиков, внешний вид газона получается безупречным. Машина способна собирать срезанную траву в бункер и формировать декоративные полосы традиционного английского газона. Кроме того, газонокосилка способна стать универсальным средством по уходу за газоном благодаря заменяемым рабочим головкам (приобретаются отдельно).

        Преимущества

        • Революционная система Quick Cartridge (QC) с быстрой сменой рабочих насадок
        • Бензиновый двигатель Kawasaki (Япония)
        • Режущий барабан с 6 ножами
        • Передний и задний стальные ролики
        • Отдельный привод ножей и хода
        • Травосборник емкостью 62 литра из ударопрочного полипропилена
        • Регулируемая складная рукоятка