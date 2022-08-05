Газонокосилка барабанная King Line 17H
Арт. 1128714
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1.6
- Газонокосилка бензиновая Caiman KING LINE 17K (с картриджем CYLINDER BLADE) это профессиональная самоходная модель премиум-класса для максимально аккуратной стрижки газона, подобно ножницам. Место среза заживает быстро, не образуется бурых кончиков, внешний вид газона получается безупречным. Машина способна собирать срезанную траву в бункер и формировать декоративные полосы традиционного английского газона. Кроме того, газонокосилка способна стать универсальным средством по уходу за газоном благодаря заменяемым рабочим головкам (приобретаются отдельно).
Преимущества
- Революционная система Quick Cartridge (QC) с быстрой сменой рабочих насадок
- Бензиновый двигатель Kawasaki (Япония)
- Режущий барабан с 6 ножами
- Передний и задний стальные ролики
- Отдельный привод ножей и хода
- Травосборник емкостью 62 литра из ударопрочного полипропилена
- Регулируемая складная рукоятка