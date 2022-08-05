Газонокосилка барабанная King Line 17H

Преимущества

Революционная система Quick Cartridge (QC) с быстрой сменой рабочих насадок

Бензиновый двигатель Kawasaki (Япония)

Режущий барабан с 6 ножами

Передний и задний стальные ролики

Отдельный привод ножей и хода

Травосборник емкостью 62 литра из ударопрочного полипропилена

Регулируемая складная рукоятка

Газонокосилка бензиновая Caiman KING LINE 17K (с картриджем CYLINDER BLADE) это профессиональная самоходная модель премиум-класса для максимально аккуратной стрижки газона, подобно ножницам. Место среза заживает быстро, не образуется бурых кончиков, внешний вид газона получается безупречным. Машина способна собирать срезанную траву в бункер и формировать декоративные полосы традиционного английского газона. Кроме того, газонокосилка способна стать универсальным средством по уходу за газоном благодаря заменяемым рабочим головкам (приобретаются отдельно).