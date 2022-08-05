Газонокосилка барабанная King Line 20H
Арт. 1128720
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1.6
- Газонокосилка бензиновая Caiman KING LINE 20K (с картриджем CYLINDER BLADE) - профессиональная самоходная модель премиум-класса от британских экспертов в области ухода за спортивными полями высшего уровня. В отличие от обычных роторных машин шпиндельные устройства срезают траву самым аккуратным образом, срезанные кончики получаются не рваные, поэтому не желтеют, и газон приобретает безупречный внешний вид. Газонокосилка может собирать срезанную траву в бункер, а также формировать декоративные полосы, свойственные английскому газону. Режущий барабан легко и быстро снимается и может быть заменен на другую насадку для ухода за газоном (приобретается отдельно), что делает машину универсальным механизмом.
Преимущества
- Революционная система Quick Cartridge (QC) с быстрой сменой рабочих насадок
- Бензиновый двигатель Kawasaki (Япония)
- Режущий барабан с 6 ножами
- Передний и задний стальные ролики
- Отдельный привод ножей и хода
- Травосборник емкостью 62 литра из ударопрочного полипропилена