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Газонокосилка барабанная King Line 20H
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка барабанная King Line 20H
    Арт. 1128720
    5.0
    1
    Газонокосилка барабанная King Line 20H

      Газонокосилка барабанная King Line 20H

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128720
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка бензиновая Caiman KING LINE 20K (с картриджем CYLINDER BLADE) - профессиональная самоходная модель премиум-класса от британских экспертов в области ухода за спортивными полями высшего уровня. В отличие от обычных роторных машин шпиндельные устройства срезают траву самым аккуратным образом, срезанные кончики получаются не рваные, поэтому не желтеют, и газон приобретает безупречный внешний вид. Газонокосилка может собирать срезанную траву в бункер, а также формировать декоративные полосы, свойственные английскому газону. Режущий барабан легко и быстро снимается и может быть заменен на другую насадку для ухода за газоном (приобретается отдельно), что делает машину универсальным механизмом.

        Преимущества

        • Революционная система Quick Cartridge (QC) с быстрой сменой рабочих насадок
        • Бензиновый двигатель Kawasaki (Япония) 
        • Режущий барабан с 6 ножами
        • Передний и задний стальные ролики
        • Отдельный привод ножей и хода
        • Травосборник емкостью 62 литра из ударопрочного полипропилена