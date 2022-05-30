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Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
    Арт. Ю00000020791
    5.0
    3
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
    Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
      Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP

      Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000020791
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO EASY 4.20 P-S 113794 поможет преобразить внешний вид газонов, парков, скверов, садовых участков. Позволяет стричь траву вплотную к заборам и деревьям. Безопасный выключатель препятствует случайному запуску агрегата. Складная рукоять обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Колеса на шарикоподшипниках способствуют плавному передвижению.

        Преимущества

        • Легко запускаемый двигатель
        • Увеличенные задние колеса не портят газон
        • Большой вместительный матерчатый травосборник
        • 7-ступенчатая центральная регулировка высоты скашивания
        • Благодаря аэродинамическому корпусу AL-KO EASY 4.20 P-S 113794 из листовой стали достигаются оптимальные результаты работы