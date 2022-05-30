Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP
Арт. Ю00000020791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка AL-KO EASY 4.20 P-S 113794 поможет преобразить внешний вид газонов, парков, скверов, садовых участков. Позволяет стричь траву вплотную к заборам и деревьям. Безопасный выключатель препятствует случайному запуску агрегата. Складная рукоять обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Колеса на шарикоподшипниках способствуют плавному передвижению.
Преимущества
- Легко запускаемый двигатель
- Увеличенные задние колеса не портят газон
- Большой вместительный матерчатый травосборник
- 7-ступенчатая центральная регулировка высоты скашивания
- Благодаря аэродинамическому корпусу AL-KO EASY 4.20 P-S 113794 из листовой стали достигаются оптимальные результаты работы