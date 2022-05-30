Газонокосилка бензиновая Al-ko Easy 4.2 P-S OPP

Преимущества

Легко запускаемый двигатель

Увеличенные задние колеса не портят газон

Большой вместительный матерчатый травосборник

7-ступенчатая центральная регулировка высоты скашивания

Благодаря аэродинамическому корпусу AL-KO EASY 4.20 P-S 113794 из листовой стали достигаются оптимальные результаты работы

Бензиновая газонокосилка AL-KO EASY 4.20 P-S 113794 поможет преобразить внешний вид газонов, парков, скверов, садовых участков. Позволяет стричь траву вплотную к заборам и деревьям. Безопасный выключатель препятствует случайному запуску агрегата. Складная рукоять обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Колеса на шарикоподшипниках способствуют плавному передвижению.