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Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451
    Арт. О00000002583
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451
    Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451
      Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451

      Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000002583
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Прочная, мощная бензиновая газонокосилка. Качество и долговечность – этот результат гарантирует успешная реализация наших основных целей, "Разработано в Германии" и "Сделано в Австрии". Кто покупает "solo by AL-KO 4718 P-A", тот хорошо понимает значение слова надежность. Это понятие неотделимо от наших бензиновых газонокосилок, как бензин и ее двигатель.

        Преимущества

        • Прочный стальной корпус для долгого срока службы
        • Траверса эргономичной формы позволяет управлять газонокосилкой, не уставая при этом
        • Корзина травосборника с емкостью 65 литров оснащена индикатором уровня заполнения
        • Колеса XL для легкого продвижения вперед
        • Косилка легко едет с помощью колес на шарикоподшипниках