Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451
Арт. О00000002583
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Прочная, мощная бензиновая газонокосилка. Качество и долговечность – этот результат гарантирует успешная реализация наших основных целей, "Разработано в Германии" и "Сделано в Австрии". Кто покупает "solo by AL-KO 4718 P-A", тот хорошо понимает значение слова надежность. Это понятие неотделимо от наших бензиновых газонокосилок, как бензин и ее двигатель.
Преимущества
- Прочный стальной корпус для долгого срока службы
- Траверса эргономичной формы позволяет управлять газонокосилкой, не уставая при этом
- Корзина травосборника с емкостью 65 литров оснащена индикатором уровня заполнения
- Колеса XL для легкого продвижения вперед
- Косилка легко едет с помощью колес на шарикоподшипниках