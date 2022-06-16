Бензиновая газонокосилка Al-Ko SBA 4718 P-A 127451

Преимущества

Прочный стальной корпус для долгого срока службы

Траверса эргономичной формы позволяет управлять газонокосилкой, не уставая при этом

Корзина травосборника с емкостью 65 литров оснащена индикатором уровня заполнения

Колеса XL для легкого продвижения вперед

Косилка легко едет с помощью колес на шарикоподшипниках

Прочная, мощная бензиновая газонокосилка. Качество и долговечность – этот результат гарантирует успешная реализация наших основных целей, "Разработано в Германии" и "Сделано в Австрии". Кто покупает "solo by AL-KO 4718 P-A", тот хорошо понимает значение слова надежность. Это понятие неотделимо от наших бензиновых газонокосилок, как бензин и ее двигатель.