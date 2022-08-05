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Газонокосилка Ferro 47CVE
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Ferro 47CVE
    Арт. 1128645
    5.0
    1
    Газонокосилка Ferro 47CVE

      Газонокосилка Ferro 47CVE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128645
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Caiman FERRO 47CVE – это бензиновая модель с электростартером и системой стрижки 3-в-1, способная собирать траву в травосборник, мульчировать ее или отбрасывать в сторону. Скорость движения может быть отрегулирована при помощи вариатора. Эта модель может использоваться как частными пользователями, так и профессионалами.

        Преимущества

        • Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine E-Start
        • Электростартер
        • Профессиональный динамический вариатор
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • Гибридный нож
        • Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона
        • Профессиональная система стрижки 3-в-1
        • Травосборник емкостью 50 литров из специального материала
        • Центральная регулировка высоты стрижки (8 положений)
        • Складная регулируемая по высоте комфортная рукоятка
        • Установка в вертикальное положение