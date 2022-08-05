Газонокосилка Ferro 47CVE
Арт. 1128645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.9
- Газонокосилка Caiman FERRO 47CVE – это бензиновая модель с электростартером и системой стрижки 3-в-1, способная собирать траву в травосборник, мульчировать ее или отбрасывать в сторону. Скорость движения может быть отрегулирована при помощи вариатора. Эта модель может использоваться как частными пользователями, так и профессионалами.
Преимущества
- Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine E-Start
- Электростартер
- Профессиональный динамический вариатор
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Гибридный нож
- Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона
- Профессиональная система стрижки 3-в-1
- Травосборник емкостью 50 литров из специального материала
- Центральная регулировка высоты стрижки (8 положений)
- Складная регулируемая по высоте комфортная рукоятка
- Установка в вертикальное положение