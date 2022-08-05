Газонокосилка Ferro 47CVE

Преимущества

Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine E-Start

Электростартер

Профессиональный динамический вариатор

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Гибридный нож

Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона

Профессиональная система стрижки 3-в-1

Травосборник емкостью 50 литров из специального материала

Центральная регулировка высоты стрижки (8 положений)

Складная регулируемая по высоте комфортная рукоятка

Установка в вертикальное положение

Газонокосилка Caiman FERRO 47CVE – это бензиновая модель с электростартером и системой стрижки 3-в-1, способная собирать траву в травосборник, мульчировать ее или отбрасывать в сторону. Скорость движения может быть отрегулирована при помощи вариатора. Эта модель может использоваться как частными пользователями, так и профессионалами.