Газонокосилка Ferro 52CVE

Преимущества

Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine E-Start

Электростартер

Профессиональный динамический вариатор

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Гибридный нож

Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона

Профессиональная система стрижки 3-в-1

Травосборник емкостью 60 литров из специального материала

Газонокосилка Caiman FERRO 52CVE – бензиновая модель шириной захвата 49 см, оснащенная электростартером, вариатором для бесступенчатой регулировки скорости и системой стрижки 3-в-1 (стрижка с мульчированием, сбором в травосборник или боковым выбросом). Бензогазонокосилка представляет собой отличное решение для использования в больших садах, в том числе с довольно сложным рельефом, включающим склоны.