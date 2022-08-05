Газонокосилка Ferro 52CVE
Арт. 1128649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|0.9
- Газонокосилка Caiman FERRO 52CVE – бензиновая модель шириной захвата 49 см, оснащенная электростартером, вариатором для бесступенчатой регулировки скорости и системой стрижки 3-в-1 (стрижка с мульчированием, сбором в травосборник или боковым выбросом). Бензогазонокосилка представляет собой отличное решение для использования в больших садах, в том числе с довольно сложным рельефом, включающим склоны.
Преимущества
- Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine E-Start
- Электростартер
- Профессиональный динамический вариатор
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Гибридный нож
- Колеса из каучука со ступицами из стекловолокна и нейлона
- Профессиональная система стрижки 3-в-1
- Травосборник емкостью 60 литров из специального материала