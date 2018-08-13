Преимущества

Режимы работы: сбор в травосборник, мульчирование (BioClip®)

Рукоятка регулируется по высоте

Система BioClip® - измельчение травы

Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 32 до 87 мм

Прочная стальная дека

Резиновая накладка на рукоятке - надежный хват

Размеры колес (передние/ задние): 203 мм/ 305 мм

Двигатель Briggs&Stratton - надежность и долговечность

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37 с широкой режущей декой предназначена для ухода за газоном на участке площадью до 1000 кв.м. Двигатель Briggs&Stratton 625E SERIES™ обеспечивает высокое качество работы. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют маневренности. Один из режимов работы косилки - мульчирование. При скашивании трава измельчается и выбрасывается на газон в виде мельчайших частиц. Регулировка высоты среза индивидуальная, варьируется от 32 мм до 87 мм.