Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37
Арт. X186129201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 153 9613100-37 с широкой режущей декой предназначена для ухода за газоном на участке площадью до 1000 кв.м. Двигатель Briggs&Stratton 625E SERIES™ обеспечивает высокое качество работы. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют маневренности. Один из режимов работы косилки - мульчирование. При скашивании трава измельчается и выбрасывается на газон в виде мельчайших частиц. Регулировка высоты среза индивидуальная, варьируется от 32 мм до 87 мм.
Преимущества
- Режимы работы: сбор в травосборник, мульчирование (BioClip®)
- Рукоятка регулируется по высоте
- Система BioClip® - измельчение травы
- Регулировка высоты среза с помощью рычага на каждом колесе - пятиуровневая, варьируется от 32 до 87 мм
- Прочная стальная дека
- Резиновая накладка на рукоятке - надежный хват
- Размеры колес (передние/ задние): 203 мм/ 305 мм
- Двигатель Briggs&Stratton - надежность и долговечность