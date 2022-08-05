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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
Арт. О00000028765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01 – незаменимый помощник на садовом участке для ухода за газонами небольшой площади. Травоборник объемом 50 литров обеспечивает продолжительную работу и сокращает частоту перерывов для его опустошения. Большие задние колеса увеличивают маневренность, тем самым упрощают управление газонокосилкой. Для экономия места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.
Преимущества
- Интуитивно понятные органы управления - комфорт
- Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
- Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток
- Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском
- Стальная дека - надежность
- Вместительный травосборник - продолжительная работа