Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01

Преимущества

Интуитивно понятные органы управления - комфорт

Ручка на передней части корпуса для удобной переноски

Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток

Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском

Стальная дека - надежность

Вместительный травосборник - продолжительная работа

Газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01 – незаменимый помощник на садовом участке для ухода за газонами небольшой площади. Травоборник объемом 50 литров обеспечивает продолжительную работу и сокращает частоту перерывов для его опустошения. Большие задние колеса увеличивают маневренность, тем самым упрощают управление газонокосилкой. Для экономия места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.