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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
5.0
1
22 999 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
Арт. О00000028765
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01

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22 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000028765
5.0
1

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
22 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка Husqvarna LC 140P 9704881-01 – незаменимый помощник на садовом участке для ухода за газонами небольшой площади. Травоборник объемом 50 литров обеспечивает продолжительную работу и сокращает частоту перерывов для его опустошения. Большие задние колеса увеличивают маневренность, тем самым упрощают управление газонокосилкой. Для экономия места при транспортировке и хранении предусмотрена складная рукоятка.

    Преимущества

    • Интуитивно понятные органы управления - комфорт
    • Ручка на передней части корпуса для удобной переноски
    • Легко регулируемые рукоятки - простая и быстрая настройка высоты положения рукояток
    • Надёжный 4-тактный двигатель Husqvarna с облегчённым запуском
    • Стальная дека - надежность
    • Вместительный травосборник - продолжительная работа