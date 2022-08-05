Газонокосилка Caiman LM5360HXAR-PRO, двиг. Honda GXV160

Преимущества

Профессиональный бензиновый двигатель HONDA GXV160 (Япония) специальная разработка компании Honda для газонокосилок и садовых агрегатов профессионального уровня. Поэтому все компоненты имеют высокий уровень надежности и износостойкости, чтобы гарантировать длительную бесперебойную работу. Мотор обладает самым низким потреблением топлива и минимальным весом в своем классе, а также самой высокой мощностью при таком рабочем объеме. Двигатель является экологически безопасным, соответствуя самым строгим стандартам EPA/CARB

Задний стальной ролик вместо задних колес, который формирует декоративные полосы на газоне

Механический декомпрессор создает плавный, легкий пуск. Безопасный запуск двигателя позволяет оператору завести двигатель без подключения режущих ножей. Очень удобно при перемещении газонокосилки на место непосредственной работы или переезде через препятствия

Алюминиевый корпус деки выполнен методом литья под давлением и обладает высочайшей прочностью и жесткостью. По краям имеются стальные накладки для защиты от ударов и износа. Не подвержена коррозии, невосприимчива к едкому травяному соку и бензину, термоустойчива

Регулировка высоты стрижки выполняется отдельно на каждом переднем колесе и на заднем ролике при помощи удобных рычагов со шкалой

Профессиональная трансмиссия облегчает оператору работу на газоне, склоне или неровных участках. Отличается высокой надежностью. Задний привод осуществляется посредством приводного вала и редуктора задней оси

Передние колеса из алюминия на подшипниках обеспечивают стабильность и плавность хода, облегчают работу оператора

Передний бампер выполняет функцию рукоятки для безопасной переноски газонокосилки, чтобы не было необходимости браться руками за края режущей деки

Уникальная система сбора травы гарантирует идеальную чистоту стрижки газона. Позволяет использовать газонокосилку как пылесос для сбора упавшей листвы

Система позволяет работать при любом состоянии газона, так как специальная форма внутреннего корпуса деки в сочетании с ножами обеспечивает сильное всасывание в травосборник как сырой, так и сухой травы, листьев

Газонокосилка Caiman LM5360HXAR-PRO - бензиновая самоходная профессиональная модель, произведенная в Японии. Она предназначена для интенсивного использования в жестких условиях: алюминиевая дека, инновационная трансмиссия, надежный двигатель Honda. Еще одна особенность — стальной задний ролик вместо колес, который формирует на газоне декоративные полосы, слегка приминает траву в одном направлении и разглаживает поверхность дерна