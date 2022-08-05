Газонокосилка Caiman LM5360HXAR-PRO, двиг. Honda GXV160
Арт. 1128682
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Франция
|
Мощность, л.с.
|5.5
|
Тактность двигателя
|четырехтактный
- Газонокосилка Caiman LM5360HXAR-PRO - бензиновая самоходная профессиональная модель, произведенная в Японии. Она предназначена для интенсивного использования в жестких условиях: алюминиевая дека, инновационная трансмиссия, надежный двигатель Honda. Еще одна особенность — стальной задний ролик вместо колес, который формирует на газоне декоративные полосы, слегка приминает траву в одном направлении и разглаживает поверхность дерна
Преимущества
- Профессиональный бензиновый двигатель HONDA GXV160 (Япония) специальная разработка компании Honda для газонокосилок и садовых агрегатов профессионального уровня. Поэтому все компоненты имеют высокий уровень надежности и износостойкости, чтобы гарантировать длительную бесперебойную работу. Мотор обладает самым низким потреблением топлива и минимальным весом в своем классе, а также самой высокой мощностью при таком рабочем объеме. Двигатель является экологически безопасным, соответствуя самым строгим стандартам EPA/CARB
- Задний стальной ролик вместо задних колес, который формирует декоративные полосы на газоне
- Механический декомпрессор создает плавный, легкий пуск. Безопасный запуск двигателя позволяет оператору завести двигатель без подключения режущих ножей. Очень удобно при перемещении газонокосилки на место непосредственной работы или переезде через препятствия
- Алюминиевый корпус деки выполнен методом литья под давлением и обладает высочайшей прочностью и жесткостью. По краям имеются стальные накладки для защиты от ударов и износа. Не подвержена коррозии, невосприимчива к едкому травяному соку и бензину, термоустойчива
- Регулировка высоты стрижки выполняется отдельно на каждом переднем колесе и на заднем ролике при помощи удобных рычагов со шкалой
- Профессиональная трансмиссия облегчает оператору работу на газоне, склоне или неровных участках. Отличается высокой надежностью. Задний привод осуществляется посредством приводного вала и редуктора задней оси
- Передние колеса из алюминия на подшипниках обеспечивают стабильность и плавность хода, облегчают работу оператора
- Передний бампер выполняет функцию рукоятки для безопасной переноски газонокосилки, чтобы не было необходимости браться руками за края режущей деки
- Уникальная система сбора травы гарантирует идеальную чистоту стрижки газона. Позволяет использовать газонокосилку как пылесос для сбора упавшей листвы
- Система позволяет работать при любом состоянии газона, так как специальная форма внутреннего корпуса деки в сочетании с ножами обеспечивает сильное всасывание в травосборник как сырой, так и сухой травы, листьев