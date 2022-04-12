Преимущества

Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton обладает высокой мощностью и большим ресурсом работы

Рекомендуемая площадь скашивания - до 1500 кв.м

Корпус из листовой стали защищает внутренние элементы от повреждений

Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402 - это легкий, маневренный агрегат, который отлично подходит для ухода за газоном площадью до 1500 квадратных метров. Косилка укомплектована профессиональным двигателем Briggs&Stratton серии 450 E OHV. Благодаря небольшим размерам машина с легкостью огибает любые препятствия. Быстрозажимные фиксаторы позволяют складывать рукоятку, что экономит место во время хранения или транспортировки. Четыре режима регулировки кошения дают желаемый результат.