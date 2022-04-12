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Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402
    Арт. X186129232
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402
    Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402
      Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402

      Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186129232
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Viking MB 2.2 R 63570113402 - это легкий, маневренный агрегат, который отлично подходит для ухода за газоном площадью до 1500 квадратных метров. Косилка укомплектована профессиональным двигателем Briggs&Stratton серии 450 E OHV. Благодаря небольшим размерам машина с легкостью огибает любые препятствия. Быстрозажимные фиксаторы позволяют складывать рукоятку, что экономит место во время хранения или транспортировки. Четыре режима регулировки кошения дают желаемый результат.

        Преимущества

        • Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton обладает высокой мощностью и большим ресурсом работы
        • Рекомендуемая площадь скашивания - до 1500 кв.м
        • Корпус из листовой стали защищает внутренние элементы от повреждений