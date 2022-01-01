Гибкая подводка Виткос 14 ВС 200см Г1/2-Ш1/2

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Подводки гибкие для воды предназначены для использования в качестве подводящих трубок для холодной и горячей воды при проведении сантехнических и монтажных работ при подключении различных устройств (водоподготовки) к водопроводной сети, а также при подключении смесителей, смывных бачков, водонагревателей, насосов, стиральных машин и т.д.