Гидрокопер Caiman KH183
Арт. 1130483
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Частота ударов, уд/мин
|1700
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Сила удара, Дж
|70
- Гидрокопер Caiman KH183 - выполняет работу по установке свай, опор, арматуры и анкеров; под ограды, трубопроводы, дорожные ограждения и знаки, столбы и другие конструкции.
Преимущества:
- Двухсторонние рукоятки - упрощают работу с копером и делают ее более удобной
- Легкая конструкция - позволяет работать операторам с различными уровнями физического развития
- Компактный размер. При использовании с гидростанцией Caiman копёр очень прост в перевозке и хранении, и может использоваться где угодно и когда угодно, без значительных усилий и затрат
- Чистая работа. Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду