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Гидрокопер Caiman KH183
5.0
1
Найти аналог
Пневматические молотки отбойные
    Гидрокопер Caiman KH183
    Арт. 1130483
    5.0
    1
    Гидрокопер Caiman KH183

      Гидрокопер Caiman KH183

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1130483
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Частота ударов, уд/мин
      		1700
      Сила удара, Дж
      		70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гидрокопер Caiman KH183 - выполняет работу по установке свай, опор, арматуры и анкеров; под ограды, трубопроводы, дорожные ограждения и знаки, столбы и другие конструкции.

        Преимущества:

        • Двухсторонние рукоятки - упрощают работу с копером и делают ее более удобной
        • Легкая конструкция - позволяет работать операторам с различными уровнями физического развития
        • Компактный размер. При использовании с гидростанцией Caiman копёр очень прост в перевозке и хранении, и может использоваться где угодно и когда угодно, без значительных усилий и затрат
        • Чистая работа. Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду