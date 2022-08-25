Преимущества:

Двухсторонние рукоятки - упрощают работу с копером и делают ее более удобной

Легкая конструкция - позволяет работать операторам с различными уровнями физического развития

Компактный размер. При использовании с гидростанцией Caiman копёр очень прост в перевозке и хранении, и может использоваться где угодно и когда угодно, без значительных усилий и затрат

Чистая работа. Работать с гидравлическим оборудованием очень комфортно - оно не выбрасывает пыль, грязь влагу или масло, поэтому не загрязняет воздух и не пачкает одежду

Гидрокопер Caiman KH183 - выполняет работу по установке свай, опор, арматуры и анкеров; под ограды, трубопроводы, дорожные ограждения и знаки, столбы и другие конструкции.