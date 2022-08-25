Гидромолоток отбойный BH112V

Преимущества

Новая антивибрационная система

Отсутствие ограничений для работы при низких температурах

Армированный гидравлический шланг

Минимум затрат на обслуживание

Легкая конструкция

Гидромолоток отбойный Caiman BH112V - это универсальная модель для разрушения бетона, асфальта, кирпичной кладки, промерзшего грунта. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора. Гидромолот легко использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении.