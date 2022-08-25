Гидромолоток отбойный BH112V
Арт. 1128493
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Частота ударов, уд/мин
|1450
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Сила удара, Дж
|50
- Гидромолоток отбойный Caiman BH112V - это универсальная модель для разрушения бетона, асфальта, кирпичной кладки, промерзшего грунта. Молот работает от гидравлической станции Caiman, но его можно запитать от другого источника, например, гидросистемы мини-экскаватора. Гидромолот легко использовать как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
Преимущества
- Новая антивибрационная система
- Отсутствие ограничений для работы при низких температурах
- Армированный гидравлический шланг
- Минимум затрат на обслуживание
- Легкая конструкция