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Гвозди Sumake Р0,6-15 для Р0,6/15-30 10000шт.
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Отделочные гвозди
    Гвозди Sumake Р0,6-15 для Р0,6/15-30 10000шт.
    Арт. X76213
    Гвозди Sumake Р0,6-15 для Р0,6/15-30 10000шт.

      Гвозди Sumake Р0,6-15 для Р0,6/15-30 10000шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X76213

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Длина, мм
      		15
      Шлиц
      		нет
      Ширина, мм
      		0.64
      Вес, кг
      		0.42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Гвозди используются совместно со шпилькозабивным пистолетом Р0,6/15-30. Данной оснасткой можно производить соединения различных элементов, например, во время монтажных или строительных работ. Так как шляпка у данного гвоздя отсутствует, и на поверхности изделия остается лишь маленькое отверстие, которое легко затереть, например, воском, он идеально подходит для финишных работ.