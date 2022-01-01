Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
Арт. О00000030461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
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- Компрессор Калибр КМК-1600/24У 00000059152 обеспечивает эффективную работу пневмоинструментов. Контроль давления осуществляется с помощью двух манометров (один отображает давление в ресивере, второй - непосредственно на выходе). Модель питается от бытовой сети (отклонение входного напряжения не должно превышать 10%). После 15-минутной работы рекомендуется сделать 5-минутную остановку. Ресивер объемом 24 литра накапливает сжатый воздух для безостановочной эксплуатации пневмоинструмента с минимальным числом рабочих циклов компрессора.
Преимущества
- Для удобства транспортировки агрегата на верхней части корпуса предусматривается рукоять
- Для простоты слива конденсата в днище оборудования есть специальный кран
- Конструкция ножек компрессора Калибр КМК-1600/24У 00000059152 обеспечивает эффективное гашение вибраций
- Качественное исполнение
- Антикоррозийное покрытие
- Вместительный ресивер
- Долгий срок службы