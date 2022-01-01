Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У

Преимущества

Для удобства транспортировки агрегата на верхней части корпуса предусматривается рукоять

Для простоты слива конденсата в днище оборудования есть специальный кран



Конструкция ножек компрессора Калибр КМК-1600/24У 00000059152 обеспечивает эффективное гашение вибраций

Качественное исполнение

Антикоррозийное покрытие

Вместительный ресивер

Долгий срок службы

Компрессор Калибр КМК-1600/24У 00000059152 обеспечивает эффективную работу пневмоинструментов. Контроль давления осуществляется с помощью двух манометров (один отображает давление в ресивере, второй - непосредственно на выходе). Модель питается от бытовой сети (отклонение входного напряжения не должно превышать 10%). После 15-минутной работы рекомендуется сделать 5-минутную остановку. Ресивер объемом 24 литра накапливает сжатый воздух для безостановочной эксплуатации пневмоинструмента с минимальным числом рабочих циклов компрессора.