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Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
    Арт. О00000030461
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
    Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У
      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У

      Компрессор воздушный Калибр КМК-1600/24У

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030461

      Характеристики

      Производитель
      		Калибр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор Калибр КМК-1600/24У 00000059152 обеспечивает эффективную работу пневмоинструментов. Контроль давления осуществляется с помощью двух манометров (один отображает давление в ресивере, второй - непосредственно на выходе). Модель питается от бытовой сети (отклонение входного напряжения не должно превышать 10%). После 15-минутной работы рекомендуется сделать 5-минутную остановку. Ресивер объемом 24 литра накапливает сжатый воздух для безостановочной эксплуатации пневмоинструмента с минимальным числом рабочих циклов компрессора.

        Преимущества

        • Для удобства транспортировки агрегата на верхней части корпуса предусматривается рукоять
        • Для простоты слива конденсата в днище оборудования есть специальный кран
        • Конструкция ножек компрессора Калибр КМК-1600/24У 00000059152 обеспечивает эффективное гашение вибраций
        • Качественное исполнение
        • Антикоррозийное покрытие
        • Вместительный ресивер
        • Долгий срок службы