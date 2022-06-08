Клещи сантехнические переставные KWB 3678-50 (с защитой от царапин)

Преимущества

Изготовлен инструмент из хромованадиевого сплава, оснащен механизмом быстрой регулировки изменения размера

Отличительная особенность - наличие пластиковых насадок

Переставные клещи немецкого качества имеет широкую сферу применения в процессе ремонта, монтажных работах. С помощью переставных клещей удобно производить зажим и фиксацию труб, извлекать крепежные элементы, закручивать и выкручивать болты различного диаметра.