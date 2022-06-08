Клещи сантехнические переставные KWB 3678-50 (с защитой от царапин)
Арт. Х130238496
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|240
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Материал губок
|сталь
- Переставные клещи немецкого качества имеет широкую сферу применения в процессе ремонта, монтажных работах. С помощью переставных клещей удобно производить зажим и фиксацию труб, извлекать крепежные элементы, закручивать и выкручивать болты различного диаметра.
Преимущества
- Изготовлен инструмент из хромованадиевого сплава, оснащен механизмом быстрой регулировки изменения размера
- Отличительная особенность - наличие пластиковых насадок