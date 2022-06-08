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Клещи сантехнические переставные KWB 3678-50 (с защитой от царапин)
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Клещи сантехнические переставные KWB 3678-50 (с защитой от царапин)
    Арт. Х130238496
    5.0
    2
    Клещи сантехнические переставные KWB 3678-50 (с защитой от царапин)

      Клещи сантехнические переставные KWB 3678-50 (с защитой от царапин)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130238496
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		KWB
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		240
      Материал губок
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переставные клещи немецкого качества имеет широкую сферу применения в процессе ремонта, монтажных работах. С помощью переставных клещей удобно производить зажим и фиксацию труб, извлекать крепежные элементы, закручивать и выкручивать болты различного диаметра.

        Преимущества

        • Изготовлен инструмент из хромованадиевого сплава, оснащен механизмом быстрой регулировки изменения размера
        • Отличительная особенность - наличие пластиковых насадок