Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Арт. О00000033555
    5.0
    1
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
    Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600

      Пила дисковая Kolner KCS 190/1600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033555
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Пильный диск по дереву Практика 030-412 (диаметр 190, посадочный 30/20 мм, толщина 2,2 мм)
      645 ₽
      5.0
      Пильный диск по дереву Практика 030-412 (диаметр 190, посадочный 30/20 мм, толщина 2,2 мм)
      Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
      1 670 ₽
      5.0
      Сумка для инструментов Matrix 90240, 20 карманов
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила Kolner KCS 190/1600 кн190-1600 предназначена для распиливания деревянных заготовок. Пильный диск прикрыт кожухом для защиты оператора от опилок и искр. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Пила имеет прочную конструкцию, что гарантирует долгий срок службы.

        Преимущества

        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Мощный двигатель для тяжелых работ
        • Защитный кожух для безопасности оператора
        • Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор
        • Прочная конструкция для долгого срока службы
        • Имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов
        • Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места
        • Фиксатор выключателя уменьшает утомляемость пользователя во время продолжительной работы
        • Дополнительная рукоятка для удобной работы
        • Простой в эксплуатации 