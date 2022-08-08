Пила дисковая Kolner KCS 190/1600

Преимущества

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Мощный двигатель для тяжелых работ

Защитный кожух для безопасности оператора

Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор

Прочная конструкция для долгого срока службы

Имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов

Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места

Фиксатор выключателя уменьшает утомляемость пользователя во время продолжительной работы

Дополнительная рукоятка для удобной работы

Простой в эксплуатации

Дисковая пила Kolner KCS 190/1600 кн190-1600 предназначена для распиливания деревянных заготовок. Пильный диск прикрыт кожухом для защиты оператора от опилок и искр. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Пила имеет прочную конструкцию, что гарантирует долгий срок службы.