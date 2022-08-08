Пила дисковая Kolner KCS 190/1600
Арт. О00000033555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
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- Дисковая пила Kolner KCS 190/1600 кн190-1600 предназначена для распиливания деревянных заготовок. Пильный диск прикрыт кожухом для защиты оператора от опилок и искр. Мощный двигатель на 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Пила имеет прочную конструкцию, что гарантирует долгий срок службы.
Преимущества
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Мощный двигатель для тяжелых работ
- Защитный кожух для безопасности оператора
- Выгодная комплектация - вместе с инструментом поставляется параллельный упор
- Прочная конструкция для долгого срока службы
- Имеет возможность распила под углом от 0 до 45 градусов
- Система пылеудаления обеспечивает чистоту рабочего места
- Фиксатор выключателя уменьшает утомляемость пользователя во время продолжительной работы
- Дополнительная рукоятка для удобной работы
- Простой в эксплуатации