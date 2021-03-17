Роторная косилка ЗиД КР-3 966990000031 (для мотоблока Фаворит)

Преимущества

Увеличился ресурс - частота вращения ротора возросла с 1600 об/мин до 2570 об/мин

Высота среза уменьшилась с 7 см до 3 см

Усовершенствован механизм натяжки ремня, что позволило увеличить ресурс его использования

Косилка имеет плавающее движение относительно оси сцепки, что позволяет ей копировать рельеф местности

Повышенная безопасность - увеличена защитная шторка на всю высоту

Косилка КР-3 к мотоблоку «Фаворит» ротационная (центробежная) является навесным орудием к мотоблокам «Фаворит» с редуктором производства ОАО «ЗиД». Косилка КР-3 предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах дорог и пр. Косилка предназначена для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от плюс 1° С до плюс 40° С и относительной влажности до 100%.