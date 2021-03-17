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Роторная косилка ЗиД КР-3 966990000031 (для мотоблока Фаворит)
5.0
1
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Роторные косилки
    Роторная косилка ЗиД КР-3 966990000031 (для мотоблока Фаворит)
    Арт. X190394450
    5.0
    1
    Роторная косилка ЗиД КР-3 966990000031 (для мотоблока Фаворит)

      Роторная косилка ЗиД КР-3 966990000031 (для мотоблока Фаворит)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394450
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ЗиД
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота скашивания, м
      		0.03
      Ширина захвата, мм
      		800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Косилка КР-3 к мотоблоку «Фаворит» ротационная (центробежная) является навесным орудием к мотоблокам «Фаворит» с редуктором производства ОАО «ЗиД». Косилка КР-3 предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебельной и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, обочинах дорог и пр. Косилка предназначена для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от плюс 1° С до плюс 40° С и относительной влажности до 100%.

        Преимущества

        • Увеличился ресурс - частота вращения ротора возросла с 1600 об/мин до 2570 об/мин
        • Высота среза уменьшилась с 7 см до 3 см
        • Усовершенствован механизм натяжки ремня, что позволило увеличить ресурс его использования
        • Косилка имеет плавающее движение относительно оси сцепки, что позволяет ей копировать рельеф местности
        • Повышенная безопасность - увеличена защитная шторка на всю высоту