Котел газовый Navien ATMO 20AN White
Арт. X130501265
Характеристики
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Производитель
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Да
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Газовый настенный котел Navien ATMO 20AN White - оснащен датчиком APS, обеспечивающим экономичность потребления газа и безопасность эксплуатации. Чип SMPS на микропроцессоре повышает устойчивость котла к перепадам напряжения. Пульт дистанционного управления (поставляется в комплекте) упрощает выбор оптимального режима работы агрегата. Предусмотрена защита труб отопления от замерзания. Котел работает при низком давлении воды и газа. Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды. Термостат дымовых газов увеличивает безопасность эксплуатации данного котла. Также предусмотрен прерыватель тяги.
Преимущества
- Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды
- Белый цвет корпуса
- Таймер на 12 часов
Газовая система
- Открытая камера сгорания
- Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)
Гидравлическая система
- Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)
- Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Фильтр воды системы отопления
Температурный контроль
- Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов
- Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов
Устройства контроля и безопасности
- Система защиты от замерзания труб отопления
- Разделитель тяги
- Термостат дымовых газов
- Предохранительный клапан на 3 бар
- Манометр давления воды в котле
- Датчик APS обеспечивает экономичность расхода газа и безопасность использования котла