Котел газовый Navien ATMO 20AN White

Преимущества

Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды

Белый цвет корпуса

Таймер на 12 часов

Газовая система

Открытая камера сгорания

Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)

Гидравлическая система

Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)

Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Фильтр воды системы отопления

Температурный контроль

Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов

Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов

Устройства контроля и безопасности

Система защиты от замерзания труб отопления

Разделитель тяги

Термостат дымовых газов

Предохранительный клапан на 3 бар

Манометр давления воды в котле

Датчик APS обеспечивает экономичность расхода газа и безопасность использования котла

Газовый настенный котел Navien ATMO 20AN White - оснащен датчиком APS, обеспечивающим экономичность потребления газа и безопасность эксплуатации. Чип SMPS на микропроцессоре повышает устойчивость котла к перепадам напряжения. Пульт дистанционного управления (поставляется в комплекте) упрощает выбор оптимального режима работы агрегата. Предусмотрена защита труб отопления от замерзания. Котел работает при низком давлении воды и газа. Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды. Термостат дымовых газов увеличивает безопасность эксплуатации данного котла. Также предусмотрен прерыватель тяги.