Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
Арт. X1305013557
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|естественная
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Производительность ГВС, л/мин
|8.6
- Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 16K используется в системах отопления и снабжения горячей водой жилых и производственных помещений благодаря двухконтурному типу. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать только бытовую воду из водопроводной системы, без антифриза. Закрытая камера сгорания подразумевает установку дымохода (приобретается отдельно) для забора воздуха непосредственно с улицы. Данная модель котла NAVIEN DELUXE COAXIAL 16K адаптирована к российским системам газо- и водоснабжения и выдерживает резкие перепады давления.
Преимущества
- Стабильная система защиты от замерзания
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
- Выносной пульт управления в комплетке с котлом
- Модулируемая система турбонаддува
- Теплообменник из нержавеющей стали