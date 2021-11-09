Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
4.8
4
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
    Арт. X1305013557
    4.8
    4
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
      Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
      Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White
      Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White

      Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1305013557
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Производительность ГВС, л/мин
      		8.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 16K используется в системах отопления и снабжения горячей водой жилых и производственных помещений благодаря двухконтурному типу. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать только бытовую воду из водопроводной системы, без антифриза. Закрытая камера сгорания подразумевает установку дымохода (приобретается отдельно) для забора воздуха непосредственно с улицы. Данная модель котла NAVIEN DELUXE COAXIAL 16K адаптирована к российским системам газо- и водоснабжения и выдерживает резкие перепады давления.

        Преимущества

        • Стабильная система защиты от замерзания
        • Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
        • Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
        • Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
        • Выносной пульт управления в комплетке с котлом
        • Модулируемая система турбонаддува
        • Теплообменник из нержавеющей стали