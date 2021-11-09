Котел газовый настенный Navien Deluxe 16K COAXIAL White

Преимущества

Стабильная система защиты от замерзания

Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети

Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода

Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода

Выносной пульт управления в комплетке с котлом

Модулируемая система турбонаддува

Теплообменник из нержавеющей стали

Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 16K используется в системах отопления и снабжения горячей водой жилых и производственных помещений благодаря двухконтурному типу. В качестве теплоносителя рекомендуется использовать только бытовую воду из водопроводной системы, без антифриза. Закрытая камера сгорания подразумевает установку дымохода (приобретается отдельно) для забора воздуха непосредственно с улицы. Данная модель котла NAVIEN DELUXE COAXIAL 16K адаптирована к российским системам газо- и водоснабжения и выдерживает резкие перепады давления.