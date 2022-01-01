Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS

Преимущества

Прямая передача

Два цилиндра

Чистый сжатый воздух

Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита)

Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью

Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок

Долгий срок службы

Быстрое удаление конденсата

Безмасляный компрессор с прямой передачей Кратон AC-140-8-OFS 3 01 01 051 предназначается для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в пневмооборудование. Модель широко используется для накачки шин, а также во время покрасочных работ. Компактные габариты и рукоятка эргономичной формы позволяют с удобством перемещать устройство на небольшие расстояния. Клапанные пластины выполнены из пружинной стали, которая отличается прочностью и долговечностью. Резиновые накладки на ножках обеспечивают устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций