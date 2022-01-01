Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
Арт. О00000033875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
- Безмасляный компрессор с прямой передачей Кратон AC-140-8-OFS 3 01 01 051 предназначается для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в пневмооборудование. Модель широко используется для накачки шин, а также во время покрасочных работ. Компактные габариты и рукоятка эргономичной формы позволяют с удобством перемещать устройство на небольшие расстояния. Клапанные пластины выполнены из пружинной стали, которая отличается прочностью и долговечностью. Резиновые накладки на ножках обеспечивают устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций
Преимущества
- Прямая передача
- Два цилиндра
- Чистый сжатый воздух
- Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита)
- Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью
- Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
- Долгий срок службы
- Быстрое удаление конденсата