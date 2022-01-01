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Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
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Безмасляные компрессоры
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
    Арт. О00000033875
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
    Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS
      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS

      Компрессор с прямой передачей безмасляный Кратон AC-140-8-OFS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033875

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Безмасляный компрессор с прямой передачей Кратон AC-140-8-OFS 3 01 01 051 предназначается для сжатия и нагнетания атмосферного воздуха в пневмооборудование. Модель широко используется для накачки шин, а также во время покрасочных работ. Компактные габариты и рукоятка эргономичной формы позволяют с удобством перемещать устройство на небольшие расстояния. Клапанные пластины выполнены из пружинной стали, которая отличается прочностью и долговечностью. Резиновые накладки на ножках обеспечивают устойчивость конструкции, а также способствуют равномерному распределению вибраций

        Преимущества

        • Прямая передача
        • Два цилиндра
        • Чистый сжатый воздух
        • Автоматическая защита от перегрева обмотки электродвигателя (термозащита)
        • Тарельчатый поршень снабжен полимерным уплотнительным поршневым кольцом с низким коэффициентом трения и высокой износостойкостью
        • Предохранительный клапан для ограничения максимального давления сжатого воздуха в ресивере и защиты его от разрушений и перегрузок
        • Долгий срок службы
        • Быстрое удаление конденсата