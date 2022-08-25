Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
Арт. geototal_656
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|95x95x65
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-5
- Лазерный нивелир ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION с точностью до 0,3 мм/м проецирует лучи на 360 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Его рабочая дистанция составляет 20 м. А используя фирменный приемник вы сможете эффективно работать на расстоянии до 70 м. Построитель плоскостей станет отличным решением как для частного и профессионального применения. Он незаменим при укладке отделочных материалов для стен и для пола во время ремонта, а также выполнении строительных работ на открытых площадок.
Особенности и преимущества:
- Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90 проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.
- Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.
- Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.
- Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
- Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
- Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
- Универсальное крепление. Крепление служит для размещения нивелира на стене, штативе и металлических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. На одной из его сторон располагаются резьба под штатив 5/8 дюйма с переходником, магниты для крепления на металлических поверхностях, отверстие под винт для крепления на вертикальных поверхностях. На другой стороне расположен крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма для соединения с нивелиром.
- Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
- Лазерные очки. Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.
- Пластиковый кейс. Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.
Комплектация:
- Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION.
- Кейс.
- Штатив.
- Универсальное крепление.
- Лазерные очки.
- Магнитная мишень.
- Чехол.
- Батареи.
- Инструкция.