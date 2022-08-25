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Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
4.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
    Арт. geototal_656
    4.0
    1
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
    Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION
      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION

      Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_656
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		95x95x65
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °С
      		45
      Мин. рабочая температура, °С
      		-5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Лазерный нивелир ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION с точностью до 0,3 мм/м проецирует лучи на 360 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Его рабочая дистанция составляет 20 м. А используя фирменный приемник вы сможете эффективно работать на расстоянии до 70 м. Построитель плоскостей станет отличным решением как для частного и профессионального применения. Он незаменим при укладке отделочных материалов для стен и для пола во время ремонта, а также выполнении строительных работ на открытых площадок.

        Особенности и преимущества:

        • Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90 проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.
        • Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.
        • Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.
        • Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.
        • Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.
        • Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.
        • Универсальное крепление. Крепление служит для размещения нивелира на стене, штативе и металлических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. На одной из его сторон располагаются резьба под штатив 5/8 дюйма с переходником, магниты для крепления на металлических поверхностях, отверстие под винт для крепления на вертикальных поверхностях. На другой стороне расположен крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма для соединения с нивелиром.
        • Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
        • Лазерные очки. Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.
        • Пластиковый кейс. Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.

        Комплектация:

        1. Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION.
        2. Кейс.
        3. Штатив.
        4. Универсальное крепление.
        5. Лазерные очки.
        6. Магнитная мишень.
        7. Чехол.
        8. Батареи.
        9. Инструкция.