Лазерный уровень ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION

Особенности и преимущества:

Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную и вертикальную линии на 360. При включении вертикальной линии получаются две перекрещивающиеся под углом 90 проекции (лазерный крест). Эти лазерные кресты можно использовать для переноса точек, например, с одной стены на другую.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 2-360 отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 20 метров до 70.

Две точки крепления. ADA CUBE 2-360 можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобится, например, при установке перил лестницы.

Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 2-360 имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Универсальное крепление. Крепление служит для размещения нивелира на стене, штативе и металлических поверхностях. Крепление выполнено из металла в форме уголка. На одной из его сторон располагаются резьба под штатив 5/8 дюйма с переходником, магниты для крепления на металлических поверхностях, отверстие под винт для крепления на вертикальных поверхностях. На другой стороне расположен крепежный винт с резьбой 1/4 дюйма для соединения с нивелиром.

Элевационный штатив. Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 35 до 110 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 25 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.

Лазерные очки. Необходимы для улучшения видимости лазерного луча. Особенно когда лазерный луч виден, но очень плохо. Например при ярком дневном освещении.

Пластиковый кейс. Жесткий пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки всего комплекта. Все под рукой.

Комплектация:

Нивелир лазерный ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION. Кейс. Штатив. Универсальное крепление. Лазерные очки. Магнитная мишень. Чехол. Батареи. Инструкция.

Лазерный нивелир ADA CUBE 2-360 ULTIMATE EDITION с точностью до 0,3 мм/м проецирует лучи на 360 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Его рабочая дистанция составляет 20 м. А используя фирменный приемник вы сможете эффективно работать на расстоянии до 70 м. Построитель плоскостей станет отличным решением как для частного и профессионального применения. Он незаменим при укладке отделочных материалов для стен и для пола во время ремонта, а также выполнении строительных работ на открытых площадок.