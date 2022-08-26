Лазерный уровень ADA CUBE 3D PROFESSIONAL EDITION

Особенности и преимущества:

Сверхпрочный корпус. Конструкция лазерного уровня ADA CUBE создавалась с расчетом на агрессивные условия эксплуатации. Сопротивляемость нагрузкам максимально высокая.

Простое управление. Включение и разблокировка удобной, большой кнопкой. Надежный фиксатор предохраняет маятник при транспортировке.

Автоматическое выравнивание. При включении прибор автоматически выравнивается. Точность лазерных линий ±0.2 мм/м. О выходе за пределы самовыравнивания оповестит звуковая сигнализация. Максимальное отклонение от вертикальной оси 3°.

Проецирует яркий, точный лазерный крест - перпендикулярные, чёткие лазерные лучи в форме креста на поверхность. Отлично подходит для точной разметки в ремонте, строительстве. С его помощью можно выполнить любую работу с разметкой: ровно повесить полку, картину на стене, поклеить обои, разметить штробы для электропроводки, установить направляющие для гипсокартонных конструкций, установить маяки для выравнивания пола и стен, направляющих для подвесного потолка и т.д.

Чёткие лазерные линии. Для проекции используются раздельные лазерные излучатели. Это позволяет получить четкие и яркие лазерные линии без расслоения на внушительном расстоянии для такого компактного лазерного уровня. Угол развертки 100°. При установке на горизонтальной поверхности вертикальный луч начинается в 1 см от прибора. Очень удобно, например, при укладке плитки на полу.

Комплектация:

Лазерный уровень. Штатив. Батареи. Инструкция. Сумка-чехол.

Нивелир лазерный ADA CUBE 3D PROFESSIONAL EDITION — компактный профессиональный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. С помощью ADA Cube 3D вы можете сделать точную разметку, для того, чтобы: ровно повесить полку или картину на стене, поклеить обои, проложить электропроводку, установить направляющие для подвесного потолка и так далее.