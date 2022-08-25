Лазерный уровень ADA CUBE MINI PROFESSIONAL EDITION
Арт. geototal_676
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|65x65x45
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °С
|45
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA CUBE MINI PROFESSIONAL EDITION - это самый компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA CUBE MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA CUBE MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.
Особенности и преимущества:
- Пересекающиеся плоскости под 90°. С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций. ADA CUBE MINI относится к непрофессиональным (для дома) приборам. Яркость луча пригодна для работы только в небольших помещениях. Укладка плитки, крепление полок и навесных модулей мебели, строительство небольших перегородок и т.д.
- Сверхпрочный корпус. Корпус имеет прочную структуру. Ширина всего 4,5 см. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой поверхности, прибор не выскользнет из ваших рук.
- Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE MINI выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 3°. При большем наклоне — лазерные линии мигают. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.
- Увеличенное время работы. Для работы ADA CUBE MINI применяются два элемента питания типа АА (1.5 В). На одном комплекте батарей лазерный уровень может проработать непрерывно до 20 часов.
- Универсальное крепление ADA Universal Clamp (комплектация Home). Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления, оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т.д. Зажимы универсального крепления имеют мягкие накладки, поэтому они не оставляют никаких следов на поверхностях. При помощи специального выреза крепление можно вешать на саморез.
- Элевационный миништатив (комплектация Professional). Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 28 до 66 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 14 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.
Комплектация:
- Лазерный уровень.
- Сумка-чехол.
- Штатив.
- Батареи.
- Инструкция.