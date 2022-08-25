Лазерный уровень ADA CUBE MINI PROFESSIONAL EDITION

Особенности и преимущества:

Пересекающиеся плоскости под 90°. С помощью линий пересекающихся под прямым углом (угол между лазерными плоскостями 90°) можно быстро выполнять разметку для ровной установки материалов или конструкций. ADA CUBE MINI относится к непрофессиональным (для дома) приборам. Яркость луча пригодна для работы только в небольших помещениях. Укладка плитки, крепление полок и навесных модулей мебели, строительство небольших перегородок и т.д.

Сверхпрочный корпус. Корпус имеет прочную структуру. Ширина всего 4,5 см. Резиновые части защитят инструмент от повреждений. Благодаря ребристой поверхности, прибор не выскользнет из ваших рук.

Простое управление. Включение и разблокирование одной кнопкой. ADA CUBE MINI выравнивается автоматически. Максимальное наклон прибора при работе должен быть не более 3°. При большем наклоне — лазерные линии мигают. Резьба 1/4" на нижней грани прибора позволяет установить его на штатив или универсальное крепление.

Увеличенное время работы. Для работы ADA CUBE MINI применяются два элемента питания типа АА (1.5 В). На одном комплекте батарей лазерный уровень может проработать непрерывно до 20 часов.

Универсальное крепление ADA Universal Clamp (комплектация Home). Надежная стальная прищепка с поворотным винтом для крепления к поверхности под любым углом. Место крепления любое: дверь, радиатор отопления, оконная ручка, дверца шкафа, лестничные перила, поверхность стола, ступени стремянки и т.д. Зажимы универсального крепления имеют мягкие накладки, поэтому они не оставляют никаких следов на поверхностях. При помощи специального выреза крепление можно вешать на саморез.

Элевационный миништатив (комплектация Professional). Легкий алюминиевый штатив с выдвижной колонкой для установки уровня на высоте от 28 до 66 см. Подъемной частью можно плавно регулировать высоту в диапазоне 14 см. Штатив позволяет быстро установить уровень на нужной высоте в любом месте.

Комплектация:

Лазерный уровень. Сумка-чехол. Штатив. Батареи. Инструкция.

Лазерный уровень ADA CUBE MINI PROFESSIONAL EDITION - это самый компактный самовыравнивающийся лазерный уровень (лазерный нивелир), проецирует одну горизонтальную и одну вертикальную линии. Лазерные линии ADA CUBE MINI подходят для большинства работ по разметке при домашнем ремонте: кладка плитки в небольшом помещении, установка мебели, подвесных полок, оклейка стен обоями, установка карнизов и т.д. ADA CUBE MINI отличный прибор для тех, кто любит делать ремонт своими руками.