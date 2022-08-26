Особенности и Преимущества:

Посредством мембранной клавиатуры осуществляется выбор режима работы и количества проецируемых плоскостей.

Включатель лазерного уровня совмещен с замком блокировки маятника, что исключает возможность его повреждения во время транспортировки.

Корпус выполнен из ударопрочного пластика, что повышает его устойчивость к разного рода механическим повреждениям.

Отлично подходит для укладки керамической плитки, оклейки стен обоями, монтажа оборудования и т.д.

С помощью элевационного штатива производить замеры можно гораздо точнее и удобнее.

Лазерные очки упрощают осуществление замеров на значительном расстоянии, а также при слишком ярком освещении.

Форма корпуса удобная для хвата одной рукой.

Угол развертки луча 180 градусов по горизонтали.

С помощью специального крепления в комплекте возможно крепление прибора к стене.

Удобный кейс решает вопрос транспортировки и хранения.

Комплектация:

Лазерный уровень. Батареи. Элевационный штатив. Настенное крепление. Лазерные очки. Лазерная мишень. Инструкция на русском языке. Пластиковый кейс.

Лазерный уровень ADA Phantom 2D Set А00218 строит горизонтальную и вертикальную линии, образуя крест. Для удобства рабочего процесса и экономии заряда батареи можно выбрать для проецирования всего одну из линий. Также имеется функция самовыравнивания которую можно отключить вручную. Это дает возможность разметки наклонных линий. Корпус инструмента выполнен из ударопрочного пластика. С помощью элевационного штатива, настенного крепления и лазерных очков обеспечивается комфортная работа и точное снятие замеров. Весь комплект поставляется в удобном кейсе.