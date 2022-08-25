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Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
5.0
1
Найти аналог
Лазерные дальномеры
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
    Арт. X30300042
    5.0
    1
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
    Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой
      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой

      Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100Pro с поверкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X30300042
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Выбор точки отсчета
      		Да
      Вычисление углов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лазерный дальномер CONDTROL Mettro 100 Pro – дальномер для вычисления расстояний, площади и объема помещений и плоскостей. Отличается большой дальностью действия – 100 м. Оптимален для работы на стройке и внутри помещений. Обладает широким набором дополнительных функций – вычисление по теореме Пифагора, определение минимального и максимального расстояний, сложение и вычитание значений. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект. 

        Преимущества

        • Встроенный таймер – позволяет отсрочить время начала измерений для точного наведения прибора на объект
        • Возможность установки константного значения – для автоматического сложения или вычитания выбранного значения
        • Широкий дисплей с подсветкой позволяет проводить замеры при недостаточном освещении
        • В режиме «трекинг» дальномер определяет необходимое расстояния от объекта
        • Возможность проводить измерения из 4-х точек (фронт, тыл, пятка, штатив) делает дальномер универсальным прибором
        • Встроенный пузырьковый уровень обеспечивает высокую точность измерений