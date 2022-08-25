Преимущества

7 лошадиных сил мощности

Двигатель объемом 212 см³

Увеличенные колеса – высокая проходимость

2 передние и 1 задняя скорости

Поворотный руль – маневренность мотоблока

Редуктор из чугуна – долговечность оборудования

Бензиновый мотоблок ЛЕСНИК МБ-7-10 – оборудование, используемое для вспашки, рыхления, прополки земли. Мотоблок обладает производительностью 7 лошадиных сил, пригодится на садовом, дачном, сельскохозяйственном участке для культивации мягкой и твердой почвы. Он имеет две передние и одну заднюю передачу, которые помогут вам подобрать необходимую скорость, и провести тщательную обработку участка вне зависимости от типа почвы на нем. Особенностью МБ-7-10 являются его увеличенные колеса, позволяющие обрабатывать как глинистый, так и черноземный грунт. Мотоблок оснащен чугунным редуктором, который гораздо надежнее аналогов из стали. Такое оснащение значительно увеличивает срок эксплуатации мотоблока. Купить ЛЕСНИК МБ-7-10 с доставкой можно в Интернет-магазине “Бигам”.