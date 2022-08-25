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Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
4.0
1
29 990 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Арт. О00000040062
4.0
1
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
  • Персональная скидка
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10

Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10

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29 990 ₽
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040062
4.0
1

Характеристики

Производитель
Лесник
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Тип двигателя
бензиновый
Мощность, л.с.
7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый мотоблок ЛЕСНИК МБ-7-10 – оборудование, используемое для вспашки, рыхления, прополки земли. Мотоблок обладает производительностью 7 лошадиных сил, пригодится на садовом, дачном, сельскохозяйственном участке для культивации мягкой и твердой почвы. Он имеет две передние и одну заднюю передачу, которые помогут вам подобрать необходимую скорость, и провести тщательную обработку участка вне зависимости от типа почвы на нем. Особенностью МБ-7-10 являются его увеличенные колеса, позволяющие обрабатывать как глинистый, так и черноземный грунт. Мотоблок оснащен чугунным редуктором, который гораздо надежнее аналогов из стали. Такое оснащение значительно увеличивает срок эксплуатации мотоблока. Купить ЛЕСНИК МБ-7-10 с доставкой можно в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества

    • 7 лошадиных сил мощности
    • Двигатель объемом 212 см³
    • Увеличенные колеса – высокая проходимость
    • 2 передние и 1 задняя скорости
    • Поворотный руль – маневренность мотоблока
    • Редуктор из чугуна – долговечность оборудования