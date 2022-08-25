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Бензиновый мотоблок Лесник МБ-7-10
Арт. О00000040062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|7
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- Бензиновый мотоблок ЛЕСНИК МБ-7-10 – оборудование, используемое для вспашки, рыхления, прополки земли. Мотоблок обладает производительностью 7 лошадиных сил, пригодится на садовом, дачном, сельскохозяйственном участке для культивации мягкой и твердой почвы. Он имеет две передние и одну заднюю передачу, которые помогут вам подобрать необходимую скорость, и провести тщательную обработку участка вне зависимости от типа почвы на нем. Особенностью МБ-7-10 являются его увеличенные колеса, позволяющие обрабатывать как глинистый, так и черноземный грунт. Мотоблок оснащен чугунным редуктором, который гораздо надежнее аналогов из стали. Такое оснащение значительно увеличивает срок эксплуатации мотоблока. Купить ЛЕСНИК МБ-7-10 с доставкой можно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- 7 лошадиных сил мощности
- Двигатель объемом 212 см³
- Увеличенные колеса – высокая проходимость
- 2 передние и 1 задняя скорости
- Поворотный руль – маневренность мотоблока
- Редуктор из чугуна – долговечность оборудования