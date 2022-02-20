Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
5.0
1
3 130 ₽
Переставные клещи
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208
    Арт. О00000032811
    5.0
    1
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
    Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)
      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208 (ручные клещи, длина 200 мм)

      Плоскогубцы переставные строительные Milwaukee 48226208

      3 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032811
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		200
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Да
      Все характеристики
      3 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
      25 ₽
      4.5
      Отрезной круг Premium (125x1x22 мм)
      Биты ударные DeWalt DT70567T-QZ IMPACT Torsion (PH2, длина 85 мм, 2 штуки)
      440 ₽
      Биты ударные DeWalt DT70567T-QZ IMPACT Torsion (PH2, длина 85 мм, 2 штуки)
      Планшайба Практика 246-289, 22,2 мм
      479 ₽
      495 ₽
      Планшайба Практика 246-289, 22,2 мм
      • -16 ₽
      Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560
      1 460 ₽
      Нож компактный карманный Milwaukee 4932478560
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
      1 830 ₽
      5.0
      Нож Milwaukee FASTBACK 4932471358 м/ф складной с отсеком для хранения лезвий
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      722 ₽
      5.0
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Клещи переставные-гаечный ключ Knipex KN-8601180 (180 мм)
      Смотреть
      Сверло по металлу Milwaukee 4932363258, HSS-CO, 4.0 мм, 2 шт.
      Нет в наличии
      Сверло по металлу Milwaukee 4932363258, HSS-CO, 4.0 мм, 2 шт.
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоскогубцы переставные Milwaukee 48226208, 200 мм - предназначены для надежной фиксации и удержания заготовки. Рабочая ширина легко регулируется одной рукой при помощи специальной кнопки. Обрезиненная рукоять обеспечивает надежный хват без проскальзывания во время работ.

        Преимущества

        • Для зажима, закрепления и удержания заготовок
        • Регулировка одной рукой при помощи кнопки, обеспечивающей быстрый и надежный зажим
        • Тонкая регулировка положения для точности зажима
        • Кнопка автоматической блокировки для быстрой и точной регулировки
        • V-образный зажим с профилем для более крепкого захвата, более точной подгонки и снижения скольжения. Особая закалка зубьев до твердости 60 HRC
        • Изготовлены из штампованной легированной стали с добавлением никеля и хрома для лучшей износостойкости и  отличной защиты от ржавчины
        • Эргономичная и долговечная обрезиненная рукоятка для большего комфорта и срока службы
        • Дизайн головки и рукоятки для снятия заусенцев. Нет необходимости в дополнительных инструментах
        • Эргономичный тонкий дизайн для работы в труднодоступных местах