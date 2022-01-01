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Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
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Помпы для культиваторов и мотоблоков
    Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
    Арт. О00000012683
    Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
    Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
    Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
      Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
      Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
      Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191

      Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012683

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		помпа
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос водяной НМЦ МБ Мобил К MBK0003191 возможно установить на мотоблоки Нева МБ-2, МБ-23, Ока, Каскад, Луч. Благодаря такому оборудованию можно выкачивать воду в любом месте. Это значительно экономит бюджет пользователя.

        Преимущества

        • Всасывающая способность 4 м
        • Высота подачи воды 24 м
        • Производительность 12 м3/ч
        • Наружный диаметр штуцера 40 мм