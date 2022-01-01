Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191
Арт. О00000012683
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|помпа
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Количество предметов, шт
|1
- Насос водяной НМЦ МБ Мобил К MBK0003191 возможно установить на мотоблоки Нева МБ-2, МБ-23, Ока, Каскад, Луч. Благодаря такому оборудованию можно выкачивать воду в любом месте. Это значительно экономит бюджет пользователя.
Преимущества
- Всасывающая способность 4 м
- Высота подачи воды 24 м
- Производительность 12 м3/ч
- Наружный диаметр штуцера 40 мм