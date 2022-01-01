Насос Мобил К НМЦ МБ MBK0003191

Преимущества

Всасывающая способность 4 м

Высота подачи воды 24 м

Производительность 12 м3/ч

Наружный диаметр штуцера 40 мм

Насос водяной НМЦ МБ Мобил К MBK0003191 возможно установить на мотоблоки Нева МБ-2, МБ-23, Ока, Каскад, Луч. Благодаря такому оборудованию можно выкачивать воду в любом месте. Это значительно экономит бюджет пользователя.