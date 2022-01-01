Преимущества

Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности

Система измельчения, состоящая из вращающегося треугольного ножа и из пластины с отверстиями с заточенными кромками - более 69000 срезов в минуту

Камера с маслом, обеспечивающая долгий срок службы механических уплотнений

Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки

Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 100/2/G40H A1CM/50 301697 подходит для бытового и профессионального использования. Его можно применять для нефильтрованных канализационных стоков, а также при наличии волокнистых тел. Насос оснащен двумя оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния, расположенными в масляной камере. Экологический двигатель сухого типа оборудован тепловой защитой. Максимальное количество запусков в час - 30.