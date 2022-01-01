Насос с режущим механизмом Zenit GR BLUE P 100/2/G40H A1CM/50
Арт. rutector_100301697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос с режущим механизмом ZENIT GR BLUE P 100/2/G40H A1CM/50 301697 подходит для бытового и профессионального использования. Его можно применять для нефильтрованных канализационных стоков, а также при наличии волокнистых тел. Насос оснащен двумя оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния, расположенными в масляной камере. Экологический двигатель сухого типа оборудован тепловой защитой. Максимальное количество запусков в час - 30.
Преимущества
- Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Современная система кабельной муфты с двойным уплотнительным кольцом для лучшей герметичности
- Система измельчения, состоящая из вращающегося треугольного ножа и из пластины с отверстиями с заточенными кромками - более 69000 срезов в минуту
- Камера с маслом, обеспечивающая долгий срок службы механических уплотнений
- Резьбовой и фланцевый напорный штуцер для наибольшей простоты установки