Погружной фекальный насос Zenit DGE 75/2/G50V AOBM-E
Арт. rutector_100044625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DGE 75/2/G50V AOBM-E 44625 выкачивает загрязненную воду с частицами размером до 50 мм. Надежный сухой электродвигатель имеет тепловую защиту, что гарантирует долгий срок службы. Насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Его проточная часть и рабочее колесо изготовлены из высокопрочного чугуна.
Преимущества
- Внутренний конденсатор
- Максимальное количество запусков в час - 20
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник
- Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 75/2/G50V AOBM-E 44625
- Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки