Преимущества

Внутренний конденсатор

Максимальное количество запусков в час - 20

Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода

Одно механическое уплотнение из карбида кремния и сальник

Ручка для подъема и переноса ZENIT DGE 75/2/G50V AOBM-E 44625

Большой свободный интегральный просвет осуществляет выброс твердых тел, что предотвращает блокировку крыльчатки

Погружной фекальный насос ZENIT DGE 75/2/G50V AOBM-E 44625 выкачивает загрязненную воду с частицами размером до 50 мм. Надежный сухой электродвигатель имеет тепловую защиту, что гарантирует долгий срок службы. Насос оборудован глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком. Его проточная часть и рабочее колесо изготовлены из высокопрочного чугуна.