Погружной фекальный насос Zenit DG-Steel 55/2M
Арт. rutector_100383668
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|нет
- Погружной фекальный насос ZENIT DG-Steel 55/2M 383668 обладает высокой пропускной способностью. Способен перекачивать сточные воды и жидкость с твердыми фракциями до 40 мм. Оснащен эффективной системой охлаждения и поплавковым выключателем, который включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком. Корпус изготовлен из хромоникелевой стали и не подвержен коррозии.
Преимущества
- Корпус, вал, оболочка двигателя, решетка и ручка изготовлены из хромоникелевой стали
- Водяное охлаждение двигателя
- Перекачивает воду 40°С, кратковременно до 90°С (максимум 3 минуты)
- Тройное механическое уплотнение, состоящее из: двойное уплотнение в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
- Перекачивает грязную воду с частицами диаметром до 40 мм
- Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода
- Ручка для удобства при транспортировке ZENIT DG-Steel 55/2M 383668
- Система охлаждения гарантирует постоянство характеристик даже тогда, когда насос частично выступает из жидкости