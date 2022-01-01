Преимущества

Перекачивает жидкость с включениями размером не более 40 мм

Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды

Насос с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком

Рабочее колесо выполнено из технополимера

Поплавковый выключатель - защита от сухого хода

Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя

Опора из противоударного полипропилена

Два оппозитные механические уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью

Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля

Однофазный двигатель сухого типа с тепловой защитой и конденсатором пускового момента, встроенного в корпус насоса

Удобная ручка для транспортировки ZENIT DG BLUE 75/2/G40V AOBM/50 69147

Погружной фекальный насос ZENIT DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50 69702 предназначен для бытового использования. Служит для перекачки фекальных вод с фракциями размером до 40 мм. Имеет долговечный чугунный корпус, крыльчатку из технополимера, два механических уплотнения в масляной камере. Отличается пропускной способностью 420 л/мин. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу устройства.