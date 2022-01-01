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Погружной фекальный насос Zenit DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50
Найти аналог
Грязевые и дренажные насосы
    Погружной фекальный насос Zenit DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50
    Арт. rutector_100069702
    Погружной фекальный насос Zenit DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50

      Погружной фекальный насос Zenit DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. rutector_100069702

      Характеристики

      Производитель
      		Zenit
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной фекальный насос ZENIT DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50 69702 предназначен для бытового использования. Служит для перекачки фекальных вод с фракциями размером до 40 мм. Имеет долговечный чугунный корпус, крыльчатку из технополимера, два механических уплотнения в масляной камере. Отличается пропускной способностью 420 л/мин. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу устройства.

        Преимущества 

        • Перекачивает жидкость с включениями размером не более 40 мм
        • Литой чугунный корпус - устойчивость к воздействию кислой среды
        • Насос с глубоко посаженным рабочим колесом Vortex и вертикальным подающим патрубком
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера
        • Поплавковый выключатель - защита от сухого хода
        • Прорезь на ручке позволяет регулировать ход поплавкового выключателя
        • Опора из противоударного полипропилена
        • Два оппозитные механические уплотнения из карбида кремния и граффито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образное кольцо, непосредственно контактирующее с жидкостью
        • Кабельная муфта с противоразрядным устройством и двойное уплотнительное кольцо - для обеспечения наивысшей герметичности корпуса насоса в месте захода кабеля
        • Однофазный двигатель сухого типа с тепловой защитой и конденсатором пускового момента, встроенного в корпус насоса
        • Удобная ручка для транспортировки ZENIT DG BLUE 75/2/G40V AOBM/50 69147