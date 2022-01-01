Насос вибрационный ДЖИЛЕКС Малыш 10м. с защитой 1504
Арт. X16912349
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш 1504 с защитой (нижний забор) 10м. Погружной колодезный насос Тополь Малыш обладает высокой производительность, 1500 литров в час. Агрегат предназначен для орошения сада и огорода. Насос способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Прочный корпус из силумина (алюминиевых сплавов) надежно защищает механизм от повреждений.
Преимущества
- Насос для колодцев, резервуаров и открытых водоемов
- Подходит для орошения сада и огорода
- Насос способен подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой
- Верхний забор воды
- 1 класс защиты от поражения электрическим током