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Насос вибрационный ДЖИЛЕКС Малыш 10м. с защитой 1504
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Вибрационные насосы
    Насос вибрационный ДЖИЛЕКС Малыш 10м. с защитой 1504
    Арт. X16912349
    Насос вибрационный ДЖИЛЕКС Малыш 10м. с защитой 1504

      Насос вибрационный ДЖИЛЕКС Малыш 10м. с защитой 1504

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912349

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш 1504 с защитой (нижний забор) 10м. Погружной колодезный насос Тополь Малыш обладает высокой производительность, 1500 литров в час. Агрегат предназначен для орошения сада и огорода. Насос способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Прочный корпус из силумина (алюминиевых сплавов) надежно защищает механизм от повреждений.

        Преимущества

        • Насос для колодцев, резервуаров и открытых водоемов
        • Подходит для орошения сада и огорода
        • Насос способен подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой
        • Верхний забор воды
        • 1 класс защиты от поражения электрическим током