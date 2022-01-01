Насос вибрационный ДЖИЛЕКС Малыш 10м. с защитой 1504

Преимущества

Насос для колодцев, резервуаров и открытых водоемов

Подходит для орошения сада и огорода

Насос способен подавать воду из водоемов, расположенных на значительном удалении от мест пользования водой

Верхний забор воды

1 класс защиты от поражения электрическим током

Электронасос ДЖИЛЕКС Малыш 1504 с защитой (нижний забор) 10м. Погружной колодезный насос Тополь Малыш обладает высокой производительность, 1500 литров в час. Агрегат предназначен для орошения сада и огорода. Насос способен передавать воду на расстояние до 60 метров. Прочный корпус из силумина (алюминиевых сплавов) надежно защищает механизм от повреждений.