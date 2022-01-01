Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502

Преимущества

Прочные материалы, устойчивые к коррозии

Обратному движению воды наружу препятствует клапан

Выходной штуцер расположен по оси насоса, что позволяет подвесить насос на тросе без перекоса

Крышка Джилекс КАЧАН 20/60-25м 8502 имеет симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе

Электронасос Джилекс КАЧАН 20/60-25м 8502 подходит для полива сада и подачи чистой воды. Модель характеризуется напором 60 метров. Может работать в скважинах с внутренним диаметром от 100 мм при погружении на глубину до 3 метров. В производстве насосов данной серии применен ряд проверенных временем технологий: наличие фильтрующих элементов (сеток) на входе в насос; выходной штуцер фиксируется накидной гайкой, что упрощает соединение шланга с насосом; выходной штуцер ступенчатый на диаметр шланга 16 и 20 мм; возможность использования вместо штуцера резьбового отверстия G3/4 в крышке насоса