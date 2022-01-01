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Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
3 910 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Арт. О00000037725
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
  • Персональная скидка
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502
Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502

Насос вибрационный Джилекс Качан 20/60 8502

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3 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000037725

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 910 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Электронасос Джилекс КАЧАН 20/60-25м 8502 подходит для полива сада и подачи чистой воды. Модель характеризуется напором 60 метров. Может работать в скважинах с внутренним диаметром от 100 мм при погружении на глубину до 3 метров. В производстве насосов данной серии применен ряд проверенных временем технологий: наличие фильтрующих элементов (сеток) на входе в насос; выходной штуцер фиксируется накидной гайкой, что упрощает соединение шланга с насосом; выходной штуцер ступенчатый на диаметр шланга 16 и 20 мм; возможность использования вместо штуцера резьбового отверстия G3/4 в крышке насоса

    Преимущества

    • Прочные материалы, устойчивые к коррозии
    • Обратному движению воды наружу препятствует клапан
    • Выходной штуцер расположен по оси насоса, что позволяет подвесить насос на тросе без перекоса
    • Крышка Джилекс КАЧАН 20/60-25м 8502 имеет симметричные проушины для ровного подвешивания насоса на тросе