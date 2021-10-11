Преимущества

Высокая производительность

Трос и хомут для шланга в комплекте

Соединительный патрубок - 3/4"

Нижний забор воды

Алюминиевый корпус для долгого срока службы

Простая конструкция

Износостойкость СИБРТЕХ СВН300Н-10 99305

Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300Н-10 кабель 10 м 99305 используется для подачи чистой и пресной воды из колодцев диаметром от 100 мм. Корпус выполнен из алюминия, устойчивого к коррозии. Благодаря нижнему забору воды, насос способен откачивать воду до минимального уровня. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 1200 л/ч. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.