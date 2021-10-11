Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
Арт. О00000033031
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Трубное соединение, дюйм
|елочка 3/4
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Соединитель в комплекте
|нет
- Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300Н-10 кабель 10 м 99305 используется для подачи чистой и пресной воды из колодцев диаметром от 100 мм. Корпус выполнен из алюминия, устойчивого к коррозии. Благодаря нижнему забору воды, насос способен откачивать воду до минимального уровня. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 1200 л/ч. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.
Преимущества
- Высокая производительность
- Трос и хомут для шланга в комплекте
- Соединительный патрубок - 3/4"
- Нижний забор воды
- Алюминиевый корпус для долгого срока службы
- Простая конструкция
- Износостойкость СИБРТЕХ СВН300Н-10 99305