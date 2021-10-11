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Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
5.0
1
Найти аналог
Вибрационные насосы
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
    Арт. О00000033031
    5.0
    1
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
    Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10
      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10

      Вибрационный насос Сибртех СВН300Н-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033031
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Трубное соединение, дюйм
      		елочка 3/4
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вибрационный насос СИБРТЕХ СВН300Н-10 кабель 10 м 99305 используется для подачи чистой и пресной воды из колодцев диаметром от 100 мм. Корпус выполнен из алюминия, устойчивого к коррозии. Благодаря нижнему забору воды, насос способен откачивать воду до минимального уровня. Вибрационный механизм способствует пропускной способности до 1200 л/ч. Максимальный диаметр прокачиваемых частиц - 1 мм.

        Преимущества

        • Высокая производительность 
        • Трос и хомут для шланга в комплекте
        • Соединительный патрубок - 3/4"
        • Нижний забор воды
        • Алюминиевый корпус для долгого срока службы
        • Простая конструкция 
        • Износостойкость СИБРТЕХ СВН300Н-10 99305