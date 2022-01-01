Комплект дополнительных транспортных колес Нева 005.68.1140, 4,5 -10"

Преимущества

По результатам проведенных испытаний применение комплекта снижает буксование до 36% и увеличивает тяговое усилие мототехники до 30%

Данный комплект предназначен для установки на мотоблоки «НЕВА» МБ2, МБ23, МБ1 МультиАГРО, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО

Комплект дополнительных транспортных колес 4.50-10 (005.68.1140) предназначен для снижения пробуксовки мотоблока при езде на телеге, а также во время работы со снегоуборщиком и лопатой-отвалом.