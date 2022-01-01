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Комплект дополнительных транспортных колес Нева 005.68.1140, 4,5 -10"
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Пневматические колеса для мотоблоков
    Комплект дополнительных транспортных колес Нева 005.68.1140, 4,5 -10"
    Арт. Ю00000028363
    Комплект дополнительных транспортных колес Нева 005.68.1140, 4,5 -10"

      Комплект дополнительных транспортных колес Нева 005.68.1140, 4,5 -10"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000028363

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		пневмоколеса
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект дополнительных транспортных колес 4.50-10 (005.68.1140) предназначен для снижения пробуксовки мотоблока при езде на телеге, а также во время работы со снегоуборщиком и лопатой-отвалом. 

        Преимущества

        • По результатам проведенных испытаний применение комплекта снижает буксование до 36% и увеличивает тяговое усилие мототехники до 30%
        • Данный комплект предназначен для установки на мотоблоки «НЕВА» МБ2, МБ23, МБ1 МультиАГРО, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО