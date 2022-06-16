Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
Арт. О00000013427
Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
Арт. О00000013427
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Нож с выдвижным лезвием ВИХРЬ 73/10/10/4 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные сегментированные сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.
Преимущества
- Нож Вихрь имеет двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор лезвия и оснащен металлической направляющей лезвия, что повышает прочность ножа при давлении на него во время резки