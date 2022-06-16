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Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
5.0
2
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Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
    Арт. О00000013427
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор

      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013427
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож с выдвижным лезвием ВИХРЬ 73/10/10/4 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные сегментированные сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части. 

        Преимущества

        • Нож Вихрь имеет двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор лезвия и оснащен металлической направляющей лезвия, что повышает прочность ножа при давлении на него во время резки