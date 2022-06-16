Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/4, 18 мм, двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор

Преимущества

Нож Вихрь имеет двухкомпонентный корпус, автоматический фиксатор лезвия и оснащен металлической направляющей лезвия, что повышает прочность ножа при давлении на него во время резки

Нож с выдвижным лезвием ВИХРЬ 73/10/10/4 предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные сегментированные сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.