Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
5.0
2
Найти аналог
Канцелярские ножи
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
    Арт. О00000013539
    5.0
    2
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
    Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор
      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор

      Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013539
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3, предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные, сегментированные, сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.

        Преимущества

        • Двухкомпонентный корпус
        • Винтовой фиксатор лезвия
        • Оснащен металлической направляющей лезвия, что повышает прочность ножа при давлении на него во время резки