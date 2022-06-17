Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3 18 мм, двухкомпонентный корпус, винтовой фиксатор

Преимущества

Двухкомпонентный корпус

Винтовой фиксатор лезвия

Оснащен металлической направляющей лезвия, что повышает прочность ножа при давлении на него во время резки

Нож с выдвижным лезвием Вихрь 73/10/10/3, предназначен для резки различных материалов в бытовых, хозяйственных или строительных целях. Нож имеет выдвижные, сегментированные, сменные лезвия, которые можно отламывать по мере износа режущей части.