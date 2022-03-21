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Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм
5.0
2
200 ₽
Канцелярские ножи
    Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм
    Арт. Х130585
    5.0
    2
    Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм
    Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм
      Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм
      Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм

      Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130585
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож широкий ПРОФИ Twist-lock (18 мм) Лакра 2701007 с сегментированным лезвием, с металлической ведомой.

        Преимущества

        • Применяется для резки бумаги, картона и других материалов, при разрезании которых требуются малые усилия
        • Имеет противоскользящий пластмассовый корпус с резиновыми накладками и металлическую направляющую, которая повышает надежность конструкции
        • Оснащен винтовым фиксатором, позволяющим быстро и надежно зафиксировать рабочую часть лезвия необходимой длины