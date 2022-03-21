Нож широкий Лакра 2701007 ПРОФИ Twist-lock, 18 мм
Арт. Х130585
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
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- Нож широкий ПРОФИ Twist-lock (18 мм) Лакра 2701007 с сегментированным лезвием, с металлической ведомой.
Преимущества
- Применяется для резки бумаги, картона и других материалов, при разрезании которых требуются малые усилия
- Имеет противоскользящий пластмассовый корпус с резиновыми накладками и металлическую направляющую, которая повышает надежность конструкции
- Оснащен винтовым фиксатором, позволяющим быстро и надежно зафиксировать рабочую часть лезвия необходимой длины