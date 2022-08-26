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Оптический нивелир Ada Prof-X20
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Арт. geototal_180
    5.0
    1
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
    Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20
      Оптический нивелир Ada Prof-X20

      Оптический нивелир Ada Prof-X20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_180
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		330x230x230
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Оптический нивелир ADA PROF X20 - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Основание имеет выпуклую часть - для установки нивелира на штатив, что очень удобно при частой смене постов съемки. Двадцатикратное увеличение зрительной трубы и встроенный горизонтальный лимб - для точного и быстрого наведения прибора на цель.

        Преимущества

        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью закрытого горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA PROF X20 А00118 регулируется резкость изображения
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора
        • Выпуклая часть в центре основания - для установки нивелира на штатив со сферической головой