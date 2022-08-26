Оптический нивелир Ada Prof-X20
Арт. geototal_180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|330x230x230
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир ADA PROF X20 - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Основание имеет выпуклую часть - для установки нивелира на штатив, что очень удобно при частой смене постов съемки. Двадцатикратное увеличение зрительной трубы и встроенный горизонтальный лимб - для точного и быстрого наведения прибора на цель.
Преимущества
- Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
- Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
- Точное наведение. С помощью закрытого горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA PROF X20 А00118 регулируется резкость изображения
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора
- Выпуклая часть в центре основания - для установки нивелира на штатив со сферической головой