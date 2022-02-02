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Отбойный молоток Makita HM1317C
5.0
2
Найти аналог
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Makita HM1317C
    Арт. X13501132
    5.0
    2
    Отбойный молоток Makita HM1317C
    Отбойный молоток Makita HM1317C
    Отбойный молоток Makita HM1317C
    Отбойный молоток Makita HM1317C
    Отбойный молоток Makita HM1317C
    Отбойный молоток Makita HM1317C
      Отбойный молоток Makita HM1317C
      Отбойный молоток Makita HM1317C
      Отбойный молоток Makita HM1317C
      Отбойный молоток Makita HM1317C
      Отбойный молоток Makita HM1317C
      Отбойный молоток Makita HM1317C

      Отбойный молоток Makita HM1317C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13501132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		17
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Makita HM1317C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов - для работы с материалами различной твердости. Двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода. Антивибрационная система AVT  - для менее утомительной работы пользователя.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Антивибрационная система AVT
        • Резервуар для смазки
        • Плавный запуск
        • Световая индикация необходимости замены угольных щеток и неполадок в сети
        • Фиксация долота в 12 различных позициях
        • Электронная регулировка частоты ударов
        • Автоматическое отключение угольных щеток при их износе