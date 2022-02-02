Преимущества

Низкий уровень вибрации и шума

Антивибрационная система AVT

Резервуар для смазки

Плавный запуск

Световая индикация необходимости замены угольных щеток и неполадок в сети

Фиксация долота в 12 различных позициях

Электронная регулировка частоты ударов

Автоматическое отключение угольных щеток при их износе

Отбойный молоток Makita HM1317C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов - для работы с материалами различной твердости. Двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода. Антивибрационная система AVT - для менее утомительной работы пользователя.