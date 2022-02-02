Отбойный молоток Makita HM1317C
Арт. X13501132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|17
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Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Makita HM1317C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов - для работы с материалами различной твердости. Двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода. Антивибрационная система AVT - для менее утомительной работы пользователя.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации и шума
- Антивибрационная система AVT
- Резервуар для смазки
- Плавный запуск
- Световая индикация необходимости замены угольных щеток и неполадок в сети
- Фиксация долота в 12 различных позициях
- Электронная регулировка частоты ударов
- Автоматическое отключение угольных щеток при их износе